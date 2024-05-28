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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Минтранс Белгородской области рассказал про ипотечные условия для участников СВО

Какие условия ипотеки есть для участников СВО?

28 мая 2024, 07:24
Фото: Изображение Midjourney

Минтранс Белгородской области рассказал про ипотечные условия для участников СВО

Участники СВО имеют право на ежемесячную субсидию в размере 6% годовых на остаток задолженности по ипотеке, которая получена по программе «Ипотека с господдержкой» для покупки жилья на первичном рынке. Подробности сообщает правительство Белгородской области.
Сюжет
Ипотека

Белгородка обратилась к властям с вопросом о том, какие есть условия ипотеки для участников СВО и куда можно обращаться по этому поводу.

На это женщине ответили в правительстве Белгородской области. Сообщается, что с 1 января 2024 года в рамках региональной программы «Губернаторская ипотека»‎ все участники СВО имеют право на ежемесячную субсидию в размере 6% годовых на остаток задолженности по ипотечному кредиту. Отмечается, что такая мера поддержки актуальна только на ипотечные займы, которые были получены в рамках федеральной программы «Ипотека с господдержкой» и только для приобретения жилья на первичном рынке.

«При этом участник СВО или член его семьи не должен иметь в собственности другого жилого помещения».

Подробную информацию об ипотечных программах можно получить при обращении в департамент жилищного строительства министерства строительства Белгородской области.

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#Маргарита Водолажская#Ипотека#Новости Белгорода#Условия#СВО
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