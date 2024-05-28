Какие условия ипотеки есть для участников СВО?

На это женщине ответили в правительстве Белгородской области. Сообщается, что с 1 января 2024 года в рамках региональной программы «Губернаторская ипотека»‎ все участники СВО имеют право на ежемесячную субсидию в размере 6% годовых на остаток задолженности по ипотечному кредиту. Отмечается, что такая мера поддержки актуальна только на ипотечные займы, которые были получены в рамках федеральной программы «Ипотека с господдержкой» и только для приобретения жилья на первичном рынке.