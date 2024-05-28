Какие условия ипотеки есть для участников СВО?

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Белгородка обратилась к властям с вопросом о том, какие есть условия ипотеки для участников СВО и куда можно обращаться по этому поводу.
На это женщине ответили в правительстве Белгородской области. Сообщается, что с 1 января 2024 года в рамках региональной программы «Губернаторская ипотека» все участники СВО имеют право на ежемесячную субсидию в размере 6% годовых на остаток задолженности по ипотечному кредиту. Отмечается, что такая мера поддержки актуальна только на ипотечные займы, которые были получены в рамках федеральной программы «Ипотека с господдержкой» и только для приобретения жилья на первичном рынке.
«При этом участник СВО или член его семьи не должен иметь в собственности другого жилого помещения».
Подробную информацию об ипотечных программах можно получить при обращении в департамент жилищного строительства министерства строительства Белгородской области.