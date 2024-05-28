Белгородцам рассказали про причину запаха на Харгоре и пригороде

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Спустя неделю в Белгороде местным жителям объяснили причину появления запаха гари. Об этом рассказал Оперативный штаб.
Было выяснено, что на территории очистных сооружений произошло возгорание торфяников. Именно оно и стал причиной неприятного запаха, который чувствуют в домах и квартирах жители Харгоры, Дубового, Разумного и других близлежащих населённых пунктов.
Сейчас сотрудники МЧС занимаются ликвидацией данного пожара.
Недавно сообщалось, что из-за постоянных обстрелов ВСУ уже в течение 20 дней не получается вывезти мусор из приграничных районов Белгородской области. По информации от местных жителей, больше всего коммунальных отходов накопилось в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.