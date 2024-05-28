Белгородские аграрии получат в ПСБ льготное финансирование на уборочную кампанию

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Аграрии могут использовать средства на проведение уборочной кампании, покупку горюче-смазочных материалов, запчастей и материалов для ремонта сельхозтехники, удобрений, средств защиты растений, а также восполнять затраты на оплату страхования урожая и рефинансировать ранее полученные льготные кредиты.
Финансирование на пополнение оборотных средств по льготной ставке предоставляется в рамках кредитного продукта «ПСБ Растем вместе. Оборотный» по госпрограмме льготного кредитования. Процентная ставка по ней привязана к ключевой ставке Банка России. Так, например, при текущем размере ключевой ставки 16% кредиты для приоритетных отраслей АПК предоставляются под 6,8%. Для неприоритетных сельхознаправлений ставка составит до 10%.
Кроме того, ранее ПСБ сообщал, что на фоне сложной обстановки в регионе для поддержки микро- и малого бизнеса Белгородской области банк отменил комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию: за ведение счета, проведение платежей, снятие и внесение наличных через кассы и банкоматы, а также комиссии за эквайринг при объемах платежей до 1 млн рублей. Также для всех клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства, имеющих инвестиционные и оборотные кредиты в ПСБ, доступна их упрощенная реструктуризация с возможностью отсрочки по погашению процентов и основного долга на срок до шести месяцев.
*ПСБ входит в число уполномоченных финансовых организаций, участвующих в программах льготного кредитования по линии Минсельхоза России и Министерства экономического развития РФ. Программы разработаны для компаний агропромышленного комплекса (кроме сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции.
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