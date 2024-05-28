Белгородские аграрии получат в ПСБ льготное финансирование на уборочную кампанию

Кроме того, ранее ПСБ сообщал, что на фоне сложной обстановки в регионе для поддержки микро- и малого бизнеса Белгородской области банк отменил комиссии по расчетно-кассовому обслуживанию: за ведение счета, проведение платежей, снятие и внесение наличных через кассы и банкоматы, а также комиссии за эквайринг при объемах платежей до 1 млн рублей. Также для всех клиентов сегмента малого и среднего предпринимательства, имеющих инвестиционные и оборотные кредиты в ПСБ, доступна их упрощенная реструктуризация с возможностью отсрочки по погашению процентов и основного долга на срок до шести месяцев.