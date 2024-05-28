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Происшествия

Белгородец заявил, что группа наркоманов выломала дверь подъезда в поисках «закладок»

28 мая 2024, 18:37
Фото: 1MI
Происшествия
Белгородцы выломали подъездную дверь на улице Привольная, искали «закладки» в подъезде МКД, как сообщил один из подписчиков белгородского медиа «Белгород №1». Молодые люди проверяли ящики в поисках ключа от арендованной квартиры, как ответили они сами, и готовы возместить ущерб за выбитую ими дверь.

Как сообщает «Белгород №1» белгородцы выломали подъездную дверь дома №8 на улице Привольная. Как уточняется, мужчины искали «закладки».

Один из подписчиков канала рассказал, это произошло рано утром 27 мая. После того, как они попали в подъезд МКД, молодые люди стали бродить по нему, заявил белгородец. Есть и видео с камер наблюдения.

Далее с «Белгород №1» связался один из участников ворвавшейся в дом группы. По его словам, компания вернулась из клуба рано утром на Привольную улицу, потому что там арендуют квартиру. Они проверяли ящики, потому что там должны были оставить ключ.

«Конечно, мы виноваты, что сломали дверь, но мы не наркоманы, извиняюсь за выражение, мы не такие», — пишет молодой человек, представившийся «Даня».

Также Даня сообщил, что парни готовы возместить ущерб за повреждённую дверь. Правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию.

Кадры с камеры видеонаблюденияКадры с камеры видеонаблюдения
Кадры с камеры видеонаблюденияКадры с камеры видеонаблюдения
Кадры с камеры видеонаблюдения
Фото: "Белгород №1"
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