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Один из горокругов Белгородской области подвергся атаки со стороны ВСУ

ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Есть последствия на земле

27 мая 2024, 06:34
Фото: Изображение Midjourney

Один из горокругов Белгородской области подвергся атаки со стороны ВСУ

В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаке со стороны ВСУ. Обошлось без пострадавших. Есть повреждения жилых домов, автомобилей и газоснабжения. Подробности сообщает Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаки со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино были выбиты окна в пяти квартирах, а также повреждено остекление в одном из подъездов и фасад. Пострадали и 12 автомобилей, которые получили осколочные повреждения.

В селе Муром в трёх частных жилых домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. На территории одного частного дома произошло возгорание хозяйственной постройки. В результате атаки ВСУ есть повреждение линии газоснабжения и автомобиля.

Сообщается, что оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Обход домов будет осуществлён в течение суток.

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