ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Есть последствия на земле

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Шебекинском городском округе несколько населённых пунктов подверглись атаки со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекино были выбиты окна в пяти квартирах, а также повреждено остекление в одном из подъездов и фасад. Пострадали и 12 автомобилей, которые получили осколочные повреждения.
В селе Муром в трёх частных жилых домах выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. На территории одного частного дома произошло возгорание хозяйственной постройки. В результате атаки ВСУ есть повреждение линии газоснабжения и автомобиля.
Сообщается, что оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия. Обход домов будет осуществлён в течение суток.