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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

В Белгороде осудят четырёх россиян, которые устроили подставные ДТП на 3 млн рублей

В Белгороде осудят четырёх россиян, которые устроили подставные ДТП на 3 млн рублей

27 мая 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
За четыре года своей деятельности четверо россиян заработали более 3 млн рублей. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет, сообщили в областной прокуратуре.
Сюжет
ДТП

Сразу четырёх россиян обвиняют в краже чужого имущества путём обмана в сфере страхования (часть 4 статья 159.5 УК РФ). Известно, что обвиняемые действовали в группе: они искали необходимые машины и их настоящих или фиктивных собственников, чтобы выставить их потерпевшими в якобы произошедшем ДТП.

При этом у каждого из «потерпевших» страховой риск обязан был быть небольшим. Кроме того, они должны были подтвердить случившиеся аварии и после перевода страховой выплаты отдать средства четырём обвиняемым.

Данную схему россияне проделывали с 2020 года. Всего страховым компаниям был нанесён ущерб в размере 3 млн 162 тыс. 626 рублей. Каждому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы за 27 преступных эпизодов.

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#Александра Склярова#ДТП#Белгород#Подставные аварии
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