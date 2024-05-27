В Белгороде осудят четырёх россиян, которые устроили подставные ДТП на 3 млн рублей

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Сразу четырёх россиян обвиняют в краже чужого имущества путём обмана в сфере страхования (часть 4 статья 159.5 УК РФ). Известно, что обвиняемые действовали в группе: они искали необходимые машины и их настоящих или фиктивных собственников, чтобы выставить их потерпевшими в якобы произошедшем ДТП.
При этом у каждого из «потерпевших» страховой риск обязан был быть небольшим. Кроме того, они должны были подтвердить случившиеся аварии и после перевода страховой выплаты отдать средства четырём обвиняемым.
Данную схему россияне проделывали с 2020 года. Всего страховым компаниям был нанесён ущерб в размере 3 млн 162 тыс. 626 рублей. Каждому обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы за 27 преступных эпизодов.