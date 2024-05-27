Соседские разборки: в доме престарелых 80-летний мужчина ударил ножом 60-летнего

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В дежурную часть поступило сообщение от медработников о том, что к ним доставили 80-летнего бездомного местного жителя с ранением. Подозреваемым по делу стал 60-летний белгородец.
Мужчины проживают в социальном учреждении. Между соседями произошёл конфликт из-за того, что потерпевший громко ходит. Подозреваемый во время ссоры схватил нож и ударил им мужчину в плечо. Свидетели вызвали скорую.
Здоровью потерпевшего был причинён лёгкий вред.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.