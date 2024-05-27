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Published Сегодня, 15:10

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Белгородец ударил ножом соседа по дому престарелых из-за громкой ходьбы по полу

Соседские разборки: в доме престарелых 80-летний мужчина ударил ножом 60-летнего

27 мая 2024, 15:10
Фото: 1MI

Белгородец ударил ножом соседа по дому престарелых из-за громкой ходьбы по полу

Мужчины проживают в социальном учреждении. Между соседями произошла ссора из-за громких шагов. Подробности сообщает УМВД России по Белгороду.

В дежурную часть поступило сообщение от медработников о том, что к ним доставили 80-летнего бездомного местного жителя с ранением. Подозреваемым по делу стал 60-летний белгородец.

Мужчины проживают в социальном учреждении. Между соседями произошёл конфликт из-за того, что потерпевший громко ходит. Подозреваемый во время ссоры схватил нож и ударил им мужчину в плечо. Свидетели вызвали скорую.

Здоровью потерпевшего был причинён лёгкий вред.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по п. «в», ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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#Алина Харина#Происшествия#Уголовное дело#Новости Белгорода#Ссора#Белгород#Соседи
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