Не только диплом может написать: нейросети добрались до белгородских судов

Бывший представитель Генпрокуратуры в Верховном суде Лариса Степанова возглавила новый проект, который называется «Кассатор онлайн». Он обещает гражданам помощь в подготовке кассационных жалоб по гражданским делам и представление их интересов в суде. Это возможно при условии, если искусственный интеллект найдёт основания для отмены решения нижестоящей инстанции. Создатели сервиса открыто заявляют, что проект является благотворительным и его основная цель — тренировка нейросети, которую они планируют обучить самостоятельно.