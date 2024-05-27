Не только диплом может написать: нейросети добрались до белгородских судов

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Бывший представитель Генпрокуратуры в Верховном суде Лариса Степанова возглавила новый проект, который называется «Кассатор онлайн». Он обещает гражданам помощь в подготовке кассационных жалоб по гражданским делам и представление их интересов в суде. Это возможно при условии, если искусственный интеллект найдёт основания для отмены решения нижестоящей инстанции. Создатели сервиса открыто заявляют, что проект является благотворительным и его основная цель — тренировка нейросети, которую они планируют обучить самостоятельно.
Отмечается, что в трёх районных судах Белгородской области искусственный интеллект уже был задействован в подготовке судебных приказов. Но в высших инстанциях судебной системы нейросети до сих пор не применялись.
Принцип действия нейросети такой — любой гражданин, который участвует в судебном споре, может обратиться на веб-сайт kassator-online.ru и загрузить или отправить по электронной почте решение суда, которое он намерен обжаловать в кассационном порядке.
Если алгоритм, который был разработан инициаторами проекта, выявит в документах основания для отмены вынесенного решения, то заявитель получит уведомление о том, что его дело будет принято в работу.