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Published Сегодня, 11:16

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Updated Сегодня, 12:42

В Верховном суде разрабатывают проект с использованием нейросетей

Не только диплом может написать: нейросети добрались до белгородских судов

27 мая 2024, 11:16
Фото: Изображение Midjourney

В Верховном суде разрабатывают проект с использованием нейросетей

Сейчас запущен проект «Кассатор онлайн», который анализирует решения судов и выявляет основания для их отмены. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывший представитель Генпрокуратуры в Верховном суде Лариса Степанова возглавила новый проект, который называется «Кассатор онлайн». Он обещает гражданам помощь в подготовке кассационных жалоб по гражданским делам и представление их интересов в суде. Это возможно при условии, если искусственный интеллект найдёт основания для отмены решения нижестоящей инстанции. Создатели сервиса открыто заявляют, что проект является благотворительным и его основная цель — тренировка нейросети, которую они планируют обучить самостоятельно.

Отмечается, что в трёх районных судах Белгородской области искусственный интеллект уже был задействован в подготовке судебных приказов. Но в высших инстанциях судебной системы нейросети до сих пор не применялись.

Принцип действия нейросети такой — любой гражданин, который участвует в судебном споре, может обратиться на веб-сайт kassator-online.ru и загрузить или отправить по электронной почте решение суда, которое он намерен обжаловать в кассационном порядке.

Если алгоритм, который был разработан инициаторами проекта, выявит в документах основания для отмены вынесенного решения, то заявитель получит уведомление о том, что его дело будет принято в работу.

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