Напоминает болото: в каком состоянии находится Везёлка в Белгороде?

Неравнодушная к экологии белгородка обратила внимание на печальное состояние реки Везёлка за Левобережьем. Она попросила местную власть заняться этим вопросом: взять пробу воды за мостом от Везельской до цемзавода и очистить грязь, которая течёт в центр Белгорода.