Напоминает болото: в каком состоянии находится Везёлка в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Неравнодушная к экологии белгородка обратила внимание на печальное состояние реки Везёлка за Левобережьем. Она попросила местную власть заняться этим вопросом: взять пробу воды за мостом от Везельской до цемзавода и очистить грязь, которая течёт в центр Белгорода.
Фотографии речной воды опубликовали в паблике «Белгород — это интересно».
На обращение жительницы отреагировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. По его словам, он готов отправить соответствующую проверку к месту загрязнения.