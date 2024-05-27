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Posted Сегодня, 15:04

Published Сегодня, 15:04

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Белгородцев неприятно удивило состояние Везёлки

Напоминает болото: в каком состоянии находится Везёлка в Белгороде?

27 мая 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцев неприятно удивило состояние Везёлки

Одна из жительниц региона отметила, что река находится в ужасном состоянии, поэтому попросила взять пробу воды и очистить грязь. На её обращение ответили в министерстве природопользования, отметили в паблике «Белгород — это интересно».

Неравнодушная к экологии белгородка обратила внимание на печальное состояние реки Везёлка за Левобережьем. Она попросила местную власть заняться этим вопросом: взять пробу воды за мостом от Везельской до цемзавода и очистить грязь, которая течёт в центр Белгорода.

Фотографии речной воды опубликовали в паблике «Белгород — это интересно».

На обращение жительницы отреагировал министр природопользования Белгородской области Роман Татаринцев. По его словам, он готов отправить соответствующую проверку к месту загрязнения.

ВезёлкаВезёлка
ВезёлкаВезёлка
Везёлка
Фото: паблик «Белгород — это интересно»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Везёлка#Река#Белгород#Проба воды
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