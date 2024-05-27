На 50 белгородских авто для сельхозпредприятияй поставили систему РЭБ

Сообщается, что такой транспорт привозит сотрудников на работу. Также губернатор сообщил, что в ближайшее время системы радиоэлектронной борьбы будут установлены ещё на 100 автомобилях. Эта работа уже ведётся. Такие нововведения позволяют нарушить управление БПЛА ВСУ, они теряют связь с целью и падают на безопасном от автомобиля расстоянии.