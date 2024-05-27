Массажист из Белгорода проткнул лёгкое пациентки во время процедуры

При назначении наказания суд учёл, что подсудимый является пенсионером, на учётах у врачей не состоит и впервые привлекается к уголовной ответственности. Также смягчающими обстоятельствами стало то, что мужчина признал вину и возместил часть морального вреда. В итоге ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.