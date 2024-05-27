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Массажист из Белгорода проткнул лёгкое пациентки во время процедуры

Массажист из Белгорода проткнул лёгкое пациентки во время процедуры

27 мая 2024, 14:59
Фото: 1MI
Массажист поставил неправильно укол, у пациентки из-за этого образовался пневмоторакс, сообщает областная прокуратура.

Белгородец был зарегистрирован в качестве ИП и выполнял массажи. В октябре прошлого года он предложил пациентке выполнить дополнительную услугу «блокаду» — укол в подлопаточную область. Укол он поставил ненадлежащим образом и проткнул легкое пациентки. У женщины образовался пневматоракс.

В отношении массажиста завели уголовное дело по ч.2 ст. 238 УК РФ. Мужчина вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. А также сообщил, что выплачивает моральный ущерб пациентке и уже возместил 200 тыс. рублей.

Потерпевшая во время суда рассказала, испытывает проблемы со здоровьем, моральный ущерб она оценивает в 500 тыс. рублей. Также она добавила, что приняла извинения.

При назначении наказания суд учёл, что подсудимый является пенсионером, на учётах у врачей не состоит и впервые привлекается к уголовной ответственности. Также смягчающими обстоятельствами стало то, что мужчина признал вину и возместил часть морального вреда. В итоге ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород#Массаж#Укол
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