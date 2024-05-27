Лучшие белгородские студенты стали обладателями стипендии фонда «Поколение» Скоча

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Фонд «Поколение» вручает стипендию лучшим студентам региона с 2002 года. За это время участниками стипендиальной программы стало 3 086 студентов региона. На протяжении всего времени это самая многочисленная премия учащейся молодёжи Белгородской области.
В этом конкурсе участвовать смогли 133 студента из 33 учебных заведений региона. На соискание стипендии претендовали студенты, отличившиеся в учёбе и научной деятельности, общественной, социальной жизни, волонтерском движении. В зависимости от номинаций (15 номинаций по отраслям), стипендия делится на 2 степени: 15 человек — I степени и 15 человек — II степени.
Подать заявку на участие мог каждый студент любого учебного заведения Белгородской области. В заявке участники конкурса сами рассказывали о себе и своих достижениях. Голосование за участников осуществлялось посредством СМС-голосования за кандидата.
Победителями стали участники, набравшие максимальное количество голосов. В этом году сами участники стипендии получили возможность рассказать о своих достижениях, заявить о себе и получить поддержку жителей региона. За время проведения голосования на сайте «Лучший студент года» принято больше 15 000 голосов.
Стипендия «Лучший студент года» выплачивается студентам дневной формы обучения, достигшим отличных результатов в обучении, проявившим организаторские способности, активно участвующим в культурно-массовой, научной и общественной жизни учебного заведения.
Одной из обладательниц стипендии стала студентка Старооскольского филиала НИУ «БелГУ» Екатерина Сальникова, отмеченная в номинации «Гуманитарные науки».
Я обучаюсь по профилю «русский язык и литература», пишу стихи, занимаю призовые места на всевозможных конкурсах. Представила на конкурс свои стихи и публикации. Мне это нравится, буду продолжать,
— рассказал стипендиат.
Огромный плюс этой стипендии в том, что она выплачивается как тем, кто учится на бюджете, так и тем, кто учится на коммерческой основе. Стать её обладателем может любой студент, даже если он одновременно получает другие стипендии.
Размер стипендии «Лучший студент года» составил 20 тыс. рублей — для победителей I степени и 15 тыс. рублей — для победителей II степени. Всего за все годы проведения стипендии выплачено более 109 миллионов рублей.
«Студент года» — это один из самых любимых проектов основателя фонда «Поколения» Андрея Владимировича Скоча, направленный на развитие и поддержку белгородской молодёжи. Он стимулирует как учебный процесс, так и занятие творчеством, наукой и общественной работой. Мы всегда рады поддержать умных, талантливых, трудолюбивых ребят,
— отметил депутат Госдумы РФ Никита Румянцев.