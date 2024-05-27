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Из Крыма возобновят курсирование поезда в Смоленск с вагонами до Белгорода

Из Крыма возобновят курсирование поезда в Смоленск с вагонами до Белгорода

27 мая 2024, 13:15
Фото: Изображение Midjourney
Поезд начнёт ходить с сегодняшнего дня, с 27 мая. Курсировать он будет через день, пишет РИА «Новости Крым» со ссылкой на железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Из Крыма возобновят движение пассажирского поезда «Таврия» №473/474. Поезд будет ходить из Симферополя в Смоленск. Также в составе будут беспересадочные вагоны в Белгород.

В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая. В Смоленск он должен прибыть через день.

Как сообщает перевозчик, поезд будет ходить через Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

Вагоны беспересадочного сообщения из Симферополя в Белгород будут прибывать в областной центр в 05:10 утра, а отправляться из Белгорода в 00:25. Из Белгорода первые вагоны отправят 30 мая. Отцепку от основного состава будут производить в Курске.

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#Алина Харина#Общество#Крым#Новости Белгорода#Поезда#Белгород#Вагоны
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