Из Крыма возобновят курсирование поезда в Смоленск с вагонами до Белгорода

Вагоны беспересадочного сообщения из Симферополя в Белгород будут прибывать в областной центр в 05:10 утра, а отправляться из Белгорода в 00:25. Из Белгорода первые вагоны отправят 30 мая. Отцепку от основного состава будут производить в Курске.