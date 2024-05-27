Из Крыма возобновят курсирование поезда в Смоленск с вагонами до Белгорода

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Из Крыма возобновят движение пассажирского поезда «Таврия» №473/474. Поезд будет ходить из Симферополя в Смоленск. Также в составе будут беспересадочные вагоны в Белгород.
В первый рейс из Симферополя поезд отправился сегодня, 27 мая. В Смоленск он должен прибыть через день.
Как сообщает перевозчик, поезд будет ходить через Брянск, Орёл, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
Вагоны беспересадочного сообщения из Симферополя в Белгород будут прибывать в областной центр в 05:10 утра, а отправляться из Белгорода в 00:25. Из Белгорода первые вагоны отправят 30 мая. Отцепку от основного состава будут производить в Курске.