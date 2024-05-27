Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Идея о пользе сна подверглась сомнению ученых

Идея о пользе сна подверглась сомнению ученых

27 мая 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney
Все живые существа нуждаются во сне, утверждают ученые, однако не все они согласны с объяснением, зачем нужен сон.

По информации newia, многие специалисты предполагают, что сон является главным способом избавления мозга от негативных процессов прошедшего дня. Те, кто поддерживает эту теорию, определяют отказ от сна как основную причину риска ускорения развития нейродегенеративных заболеваний, среди которых и возрастная деменция.

Примечательно, что и в знаменитом фильме ужасов про Фредди Крюгера герои-подростки борются со сном из страха во сне стать добычей кровожадного чудовища, хотя сами буквально сходят с ума от усталости.

Между тем опыты доказали, что мыши избавляются от вредной нагрузки именно тогда, когда бодрствуют. В этом им помогает глимфатическая система, активизацию которой ученые прежде связывали со сном. Но при этом более интенсивно глимфатическая система функционирует в условиях бодрствования.

Также ученые пришли к выводу, что мозг пользуется не одним способом очищения. Даже малые молекулы выводятся не единственным способом очистки, а крупным, таким как бета-амилоид, связанным с болезнью Альцгеймера, необходимы другие методы выведения.

#Общество#Наука#Все материалы авторов
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Сегодня, 11:07
Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода
Сегодня, 15:24
«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела
Сегодня, 14:53
В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
Сегодня, 13:31
Самые влиятельные женщины Белгородской области
Сегодня, 12:09
"