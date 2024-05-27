Идея о пользе сна подверглась сомнению ученых

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
По информации newia, многие специалисты предполагают, что сон является главным способом избавления мозга от негативных процессов прошедшего дня. Те, кто поддерживает эту теорию, определяют отказ от сна как основную причину риска ускорения развития нейродегенеративных заболеваний, среди которых и возрастная деменция.
Примечательно, что и в знаменитом фильме ужасов про Фредди Крюгера герои-подростки борются со сном из страха во сне стать добычей кровожадного чудовища, хотя сами буквально сходят с ума от усталости.
Между тем опыты доказали, что мыши избавляются от вредной нагрузки именно тогда, когда бодрствуют. В этом им помогает глимфатическая система, активизацию которой ученые прежде связывали со сном. Но при этом более интенсивно глимфатическая система функционирует в условиях бодрствования.
Также ученые пришли к выводу, что мозг пользуется не одним способом очищения. Даже малые молекулы выводятся не единственным способом очистки, а крупным, таким как бета-амилоид, связанным с болезнью Альцгеймера, необходимы другие методы выведения.