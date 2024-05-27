Идея о пользе сна подверглась сомнению ученых

Между тем опыты доказали, что мыши избавляются от вредной нагрузки именно тогда, когда бодрствуют. В этом им помогает глимфатическая система, активизацию которой ученые прежде связывали со сном. Но при этом более интенсивно глимфатическая система функционирует в условиях бодрствования.