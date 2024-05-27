Четыре талантливых абитуриента из Белгородчины рекомендованы к поступлению ГИТИС

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на цифровой платформе МТС Линк. По результатам отбора молодые актеры из Белгородчины стали самой многочисленной региональной командой, рекомендованной к дальнейшему поступлению на актерский факультет ГИТИСа. Пропуск на очные прослушивания получили четыре талантливых абитуриента из региона.
Предварительные онлайн-просмотры на актерский факультет ГИТИСа для жителей ЦФО проходили с 22 по 24 апреля. Желающих оказалось так много, что впервые за всю историю проекта был выделен дополнительный третий день. В мероприятии приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей из разных регионов ЦФО. Участников оценивали профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Ольга Якушкина и преподаватель кафедры мастерства актера Алексей Калинин. В рамках консультаций мастера общались с ребятами, делились рекомендациями для успешного поступления и раскрытия в себе актерских талантов.
20-летние студенты Белгородского индустриального колледжа Мануйлов Виталий, Бахтин Илья, Александр Дацко и 18-летний Артём Ященко по итогам онлайн-отбора в ГИТИС допущены ко второму туру прослушиваний в вуз, который состоится в Москве в традиционном офлайн-формате. Молодые актеры уже имеют опыт публичных выступлений, так как ранее неоднократно показывали спектакли на культурных площадках города для разных аудиторий зрителей.
«Белгородцы продемонстрировали не только высокий уровень актерского мастерства и художественный вкус, но и глубокое понимание литературы, способность чувственно и убедительно воспроизвести образы и эмоции, что делает их достойными кандидатами на поступление в престижное учебное заведение. Поздравляем земляков с заслуженным успехом и желаем им удачи и яркого творческого пути в ГИТИСе!» — прокомментировала директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.
Во время онлайн-отбора, организованного МТС и ГИТИСом, Илья Бахтин прочитал отрывки из произведений Михаила Зощенко «Любовь» и Михаила Лермонтова «Я не унижусь пред тобою». Виталий Мануйлов проявил себя как универсальный артист, представив на отборе стихи как классика русской литературы Александра Пушкина, так и поэта XX века Владимира Высоцкого. Александр Дацко выбрал для демонстрации своего таланта стихотворение Сергея Есенина «Черный человек». Его интерпретация произведения получила высокую оценку преподавателей ГИТИСа. Артём Ященко прочитал стихотворение Иосифа Бродского «Я памятник себе воздвиг иной». Его умение передать глубину и философию стихотворения произвели сильное впечатление на экспертов.
Все начинающие актеры — воспитанники театральной студии Белгородского дворца детского творчества. По словам Виталия Мануйлова, именно «горящий» своим делом педагог театральной студии Николай Анатольевич Ошунин зажег ребят любовью к театру и помог раскрыть актерский талант и любовь к искусству.
«Для участия в онлайн-отборе мне пришлось перестроить свою комнату для того, чтобы ее пространство подходило под формат веб-камеры. Я очень рад, что получилось удачно организовать пространство моей небольшой комнаты и хорошо выступить», — поделился Александр Дацко.
«Для актера театра всегда сложнее выступать на камеру, так как не чувствуешь эмоций своего зрителя. Это было непростое, но интересное испытание. Теперь участвовать во втором туре в ГИТИС будем уже в привычном формате», — рассказал Илья Бахтин.
«Нам очень понравился подход преподавателей ГИТИСа к общению с абитуриентами. Они не только заслушивали подготовленные задания, но и обращали внимание на личность чтеца, его предпочтения при выборе произведения и чувства, которые чтец испытывает», — отметил Артём Ященко.