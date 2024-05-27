Четыре талантливых абитуриента из Белгородчины рекомендованы к поступлению ГИТИС

Предварительные онлайн-просмотры на актерский факультет ГИТИСа для жителей ЦФО проходили с 22 по 24 апреля. Желающих оказалось так много, что впервые за всю историю проекта был выделен дополнительный третий день. В мероприятии приняли участие более 250 школьников и студентов колледжей из разных регионов ЦФО. Участников оценивали профессор ГИТИСа, старший преподаватель кафедры мастерства актера Ольга Якушкина и преподаватель кафедры мастерства актера Алексей Калинин. В рамках консультаций мастера общались с ребятами, делились рекомендациями для успешного поступления и раскрытия в себе актерских талантов.