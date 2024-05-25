ВСУ атаковали Белгородскую область новым оружием

Posted Сегодня, 20:47
Published Сегодня, 20:47
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
Дежурные средства ПВО уничтожили около 22:30 над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщает Минобороны.
Из открытых источников известно, что «Нептун» — это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Ранее ракеты такого типа не использовались для атак на Белгородскую область.
Кроме того, после отражения атаки на земле есть последствия. Подробнее — в отдельной публикации.