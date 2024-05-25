ВСУ атаковали Белгородскую область новым оружием

Из открытых источников известно, что «Нептун» — это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Ранее ракеты такого типа не использовались для атак на Белгородскую область.