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Published Сегодня, 20:47

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Updated Сегодня, 20:50

Противокорабельную ракету «Нептун» и 29 «Вампиров» сбили на подлёте к Белгороду

ВСУ атаковали Белгородскую область новым оружием

25 мая 2024, 20:47
Фото: Изображение Midjourney

Противокорабельную ракету «Нептун» и 29 «Вампиров» сбили на подлёте к Белгороду

ВСУ в очередной раз ударили по Белгороду и области. Около 22:30 в небе над регионом уничтожили 30 снарядов, в том числе противокорабельную ракету «Нептун».
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Обстрел

Дежурные средства ПВО уничтожили около 22:30 над Белгородской областью одну противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов РСЗО «Вампир». Об этом сообщает Минобороны.

Из открытых источников известно, что «Нептун» — это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн, а также наземных целей. Ранее ракеты такого типа не использовались для атак на Белгородскую область.

Кроме того, после отражения атаки на земле есть последствия. Подробнее — в отдельной публикации.

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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгородский район#Снаряды#Белгород#Минобороны#Обстрел#ВСУ#Ракета#Нептун#Атака
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