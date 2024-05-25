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Центральный парк

В Центральном парке Белгорода появились необычные «скамейки-переростки»

25 мая 2024, 17:53
Фото: Мэрия Белгорода
Центральный парк
В Центральном парке Белгорода появились необычные лавочки со спинками длиной в 1 метр и 15 сантиметров. Предназначены они для защиты от солнца и ветра, сообщили в администрации. Может такие скамейки помогут и уменьшить количество людей, которые забираются на скамейки прямо с ногами.

В переоборудованной части Центрального парка Белгорода появились необычные «скамейки-переростки». Точнее 10 лавочек со «спинками-переростками», длина которых составляет 1 метр и 15 сантиметров. Интересное дизайнерское решение. В мэрии Белгорода его объяснили так: конструкция отлично защищает людей от солнца и ветра.

«Горожане уже успели по достоинству оценить новые элементы парка», — указано в посте официальных сетей администрации.

Возможно, это поможет и уменьшить количество людей, которые забираются на скамейки с ногами. В будущем станет ясно.

Новые скамейки в Центральном парке БелгородаНовые скамейки в Центральном парке Белгорода
Новые скамейки в Центральном парке БелгородаНовые скамейки в Центральном парке Белгорода
Новые скамейки в Центральном парке Белгорода
Фото: Администрация Белгорода

Заканчивается и обустройство набережной Северного Донца в парке «Берега». Журналистка Бел.Ру прошлась по парку, чтобы узнать, какие «интересности» там ждут белгородцев.

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