В Центральном парке Белгорода появились необычные «скамейки-переростки»

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
В переоборудованной части Центрального парка Белгорода появились необычные «скамейки-переростки». Точнее 10 лавочек со «спинками-переростками», длина которых составляет 1 метр и 15 сантиметров. Интересное дизайнерское решение. В мэрии Белгорода его объяснили так: конструкция отлично защищает людей от солнца и ветра.
«Горожане уже успели по достоинству оценить новые элементы парка», — указано в посте официальных сетей администрации.
Возможно, это поможет и уменьшить количество людей, которые забираются на скамейки с ногами. В будущем станет ясно.
Заканчивается и обустройство набережной Северного Донца в парке «Берега». Журналистка Бел.Ру прошлась по парку, чтобы узнать, какие «интересности» там ждут белгородцев.