В Центральном парке Белгорода появились необычные «скамейки-переростки»

В Центральном парке Белгорода появились необычные лавочки со спинками длиной в 1 метр и 15 сантиметров. Предназначены они для защиты от солнца и ветра, сообщили в администрации. Может такие скамейки помогут и уменьшить количество людей, которые забираются на скамейки прямо с ногами.

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