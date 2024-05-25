В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Шебекино подверглось ещё одной атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. БПЛА упал и сдетонировал на одной из парковок продуктового магазина в городе.
При взрыве пострадала жительница Шебекино. У неё диагностированы контузия и осколочные ранения правой руки и ноги. На данный момент скорая помощь уже доставляет пострадавшую в горбольницу №2 Белгорода.
На месте работаю оперативные службы. Также в ходе атаки пострадал автомобиль, сообщает Вячеслав Гладков.
За 25 мая это не первая атака дронов ВСУ на Шебекино и Шебекинский горокруг. Ранее от двух БПЛА уже пострадало одно из городских кафе, промышленное предприятие и движущийся по дороге автомобиль. Во всех перечисленных случая пострадавших не было.