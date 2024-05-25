В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород

ВСУ в очередной за день раз атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. БПЛА упал на парковку у продуктового магазина. При взрыве пострадала женщина. Она получила контузию и осколочные ранения руки и ноги. Её направили в горбольницу №2 Белгорода. Также при атаке пострадал автомобиль.

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