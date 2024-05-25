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Published Сегодня, 12:53

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Пострадавшие

В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород

25 мая 2024, 12:53
Фото: 1MI
Пострадавшие
ВСУ в очередной за день раз атаковали Шебекино с помощью дрона-камикадзе. БПЛА упал на парковку у продуктового магазина. При взрыве пострадала женщина. Она получила контузию и осколочные ранения руки и ноги. Её направили в горбольницу №2 Белгорода. Также при атаке пострадал автомобиль.
Сюжет
ВСУ

Шебекино подверглось ещё одной атаке дрона-камикадзе со стороны ВСУ. БПЛА упал и сдетонировал на одной из парковок продуктового магазина в городе.

При взрыве пострадала жительница Шебекино. У неё диагностированы контузия и осколочные ранения правой руки и ноги. На данный момент скорая помощь уже доставляет пострадавшую в горбольницу №2 Белгорода.

На месте работаю оперативные службы. Также в ходе атаки пострадал автомобиль, сообщает Вячеслав Гладков.

За 25 мая это не первая атака дронов ВСУ на Шебекино и Шебекинский горокруг. Ранее от двух БПЛА уже пострадало одно из городских кафе, промышленное предприятие и движущийся по дороге автомобиль. Во всех перечисленных случая пострадавших не было.

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