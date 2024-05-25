Семь домов повреждены после обстрела Шебекино со стороны Украины

Posted Сегодня, 20:36
Published Сегодня, 20:36
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Разрушения после взрывов снарядов реактивной системы залпового огня зафиксированы в семи частных домовладениях. В домах выбило окна и посекло крыши. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.
Оперативные службы работают на местах. В пострадавших домах закрывают тепловой контур, проводится обход территории на предмет выявления пострадавших и других последствий.
Днём субботы ВСУ атаковали Шебекино с помощью беспилотников. Повреждения получило в том числе кафе. До этого от взрыва дрона-камикадзе ранения получила женщина.