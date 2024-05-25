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Published Сегодня, 20:36

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Семь домов повреждены после обстрела Шебекино со стороны Украины

Семь домов повреждены после обстрела Шебекино со стороны Украины

25 мая 2024, 20:36
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 25 мая город в белгородском приграничье попал под обстрел ВСУ. Обошлось без пострадавших мирных жителей, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Разрушения после взрывов снарядов реактивной системы залпового огня зафиксированы в семи частных домовладениях. В домах выбило окна и посекло крыши. Также повреждены газопровод и линия электропередачи.

Оперативные службы работают на местах. В пострадавших домах закрывают тепловой контур, проводится обход территории на предмет выявления пострадавших и других последствий.

Днём субботы ВСУ атаковали Шебекино с помощью беспилотников. Повреждения получило в том числе кафе. До этого от взрыва дрона-камикадзе ранения получила женщина.

В Шебекино пострадала женщина при атаке дрона-камикадзе ВСУ, её направили в Белгород
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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Обстрел#ВСУ#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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