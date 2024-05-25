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Разрушения

Девочка 9 лет пострадала в результате атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе

25 мая 2024, 17:37
Фото: 1MI
Разрушения
В Белгородской области несколько населённых пунктов Волоконовского района атакованы дронами-камикадзе, в результате чего произошли взрывы, возгорания, повреждения автомобилей и зданий.
Сюжет
Пожар

На дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района беспилотник ВСУ атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадала 9-летняя девочка. У ребёнка ранение левой голени осколками. Она доставлена в Валуйскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.

В хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом, хозпостройка и три транспортных средства, что привело к их возгоранию. В результате ещё одного взрыва одна машина получила серьёзные повреждения. Никто не пострадал.

Однако есть погибшие в ходе сегодняшней атаки посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Мужчина и женщина скончались на месте от осколочных ранений. Также при атаке посёлка пострадали 10 человек, среди которых есть 8-летний ребёнок.

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