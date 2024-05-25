Девочка 9 лет пострадала в результате атаки дрона-камикадзе в Волоконовском районе

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
На дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка Волоконовского района беспилотник ВСУ атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадала 9-летняя девочка. У ребёнка ранение левой голени осколками. Она доставлена в Валуйскую ЦРБ. Автомобиль полностью сгорел.
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В хуторе Панков Шебекинского городского округа дронами-камикадзе атакованы один частный жилой дом, хозпостройка и три транспортных средства, что привело к их возгоранию. В результате ещё одного взрыва одна машина получила серьёзные повреждения. Никто не пострадал.
Однако есть погибшие в ходе сегодняшней атаки посёлка Октябрьский в Белгородском районе. Мужчина и женщина скончались на месте от осколочных ранений. Также при атаке посёлка пострадали 10 человек, среди которых есть 8-летний ребёнок.