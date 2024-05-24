В регионе Черноземья могут сократить чиновников. В чём дело?

В Курской области хотят уменьшить число районов и чиновников

К такому решению могут прийти в Курской области, где на сегодняшний день насчитывается более 360 муниципалитетов. До какого количества планируется их сократить, неизвестно. Подробности сообщили в «Курских известиях».