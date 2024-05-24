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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

В Курской области хотят уменьшить число районов и чиновников

В регионе Черноземья могут сократить чиновников. В чём дело?

24 мая 2024, 14:27
Фото: 1MI

В Курской области хотят уменьшить число районов и чиновников

К такому решению могут прийти в Курской области, где на сегодняшний день насчитывается более 360 муниципалитетов. До какого количества планируется их сократить, неизвестно. Подробности сообщили в «Курских известиях».

В Курской области могут объединить некоторые районы, чтобы сократить ряд чиновников. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

В настоящее время в регионе насчитывается 347 муниципальных образований и ещё 28 районов. Глава региона отметил, что объединения «просят сами районы». Такое изменение позволит повысить управляемость муниципалитетами и снизит количество затрачиваемых на содержание чиновников расходов.

Такое изменение пока только обсуждается. Когда же стоит ждать объединения районов в случае одобрения данного предложения, пока не известно.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Районы#Чиновники
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