В регионе Черноземья могут сократить чиновников. В чём дело?

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Курской области могут объединить некоторые районы, чтобы сократить ряд чиновников. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
В настоящее время в регионе насчитывается 347 муниципальных образований и ещё 28 районов. Глава региона отметил, что объединения «просят сами районы». Такое изменение позволит повысить управляемость муниципалитетами и снизит количество затрачиваемых на содержание чиновников расходов.
Такое изменение пока только обсуждается. Когда же стоит ждать объединения районов в случае одобрения данного предложения, пока не известно.