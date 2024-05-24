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В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей

В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей

24 мая 2024, 10:49
Фото: 1MI
Ранее стало известно, что из числа участников кооператива исключили 389 членов. Причины Бел.Ру озвучили в СПК «Колхоз имени Горина».

По данным представителей колхоза, 23 марта текущего года состоялось годовое собрание членов сельскохозяйственного производственного кооператива. Там было принято решение об исключении 389 учредителей. Ранее это заметили журналисты «Фонаря».

Члены колхоза подали заявления о добровольном выходе из членов кооператива. Ряд учредителей исключили в связи со смертью. В настоящее время состав членов кооператива насчитывает 442 человека.

Рассказали в колхозе им. Горина и о том, что произошло с паевым фондом. Он уменьшился в связи с выходом из кооператива его членов, которым при выходе выплачивается их пай.

Напомним, ранее стало известно, что на годовом общем собрании членов колхоза имени Горина было принято решение о ликвидации ТД «Горин Продукт». Основанием для принятия решения послужило то, что на протяжении последних двух лет ТД «Горин Продукт» не осуществляло деятельность.

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#Кристина Семенчук#Ликвидация#Эксклюзив#Собрание#Белгород#Сельскохозяйственное производство#Колхоз#Исключение#Учредители
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