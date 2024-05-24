Учащиеся колледжей и техникумов смогут защищать дипломы удалённо

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Как отметил чиновник, выпускники средних профессиональных организаций, колледжей, техникумов могут сдавать либо итоговую аттестационную работу, либо демонстрационный экзамен.
Если демонстрационный экзамен будет сдан на высокий балл, значит в определённых условиях выпускник получил необходимые компетенции на высоком уровне. Это для работодателей является определённым знаком. Это некие преференции для дальнейшего трудоустройства, когда человек подтвердил свою квалификацию на независимом демонстрационном экзамене.
Андрей Милёхин
Защита выпускных квалификационных работ (дипломов) может проводиться в дистанционном формате.
Что касается демонстрационных экзаменов, при соблюдении всех мер безопасности при желании родителей и учеников, их можно будет сдавать очно.