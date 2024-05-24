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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Учащиеся колледжей и техникумов смогут защищать дипломы удалённо

Учащиеся колледжей и техникумов смогут защищать дипломы удалённо

24 мая 2024, 13:57
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин. А сдавать демонстрационный экзамен при согласовании можно будет очно.

Как отметил чиновник, выпускники средних профессиональных организаций, колледжей, техникумов могут сдавать либо итоговую аттестационную работу, либо демонстрационный экзамен.

Если демонстрационный экзамен будет сдан на высокий балл, значит в определённых условиях выпускник получил необходимые компетенции на высоком уровне. Это для работодателей является определённым знаком. Это некие преференции для дальнейшего трудоустройства, когда человек подтвердил свою квалификацию на независимом демонстрационном экзамене.
Андрей Милёхин

Защита выпускных квалификационных работ (дипломов) может проводиться в дистанционном формате.

Что касается демонстрационных экзаменов, при соблюдении всех мер безопасности при желании родителей и учеников, их можно будет сдавать очно.

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