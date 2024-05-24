Тульчанка с липовыми водительскими правами попала под суд в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
39-летняя жительница Тульской области в 2019 году в Москве купила у неизвестного за 35 тыс. рублей поддельные водительские права. Женщина передала продавцу документов фотографию и свои паспортные данные. Через две недели ей прислали готовые липовые документы.
С тех пор она ездила с этими документами, пока её не остановил инспектор ДПС в Корочанском районе.
В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ (Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Приговором районного суда она была признана виновной. С учётом мнения прокурора ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.
Приговор суда уже вступил в законную силу.