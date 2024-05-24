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Тульчанка с липовыми водительскими правами попала под суд в Белгородской области

Тульчанка с липовыми водительскими правами попала под суд в Белгородской области

24 мая 2024, 10:24
Фото: 1MI
Жительница Тульской области приобрела поддельный документ ещё в 2019 году в Москве. Обман обнаружился, когда ей пришлось предъявить документы сотруднику ДПС в Корочанском районе. Подробности рассказывает областная прокуратура.

39-летняя жительница Тульской области в 2019 году в Москве купила у неизвестного за 35 тыс. рублей поддельные водительские права. Женщина передала продавцу документов фотографию и свои паспортные данные. Через две недели ей прислали готовые липовые документы.

С тех пор она ездила с этими документами, пока её не остановил инспектор ДПС в Корочанском районе.

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ (Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Приговором районного суда она была признана виновной. С учётом мнения прокурора ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Чернянский район#Водительские права#Белгород#Поддельные документы
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