Тульчанка с липовыми водительскими правами попала под суд в Белгородской области

В отношении женщины было заведено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ (Хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Приговором районного суда она была признана виновной. С учётом мнения прокурора ей назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на пять месяцев.