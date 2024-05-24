Со стоматологического кресла в карету скорой помощи. Что случилось с белгородкой?

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
Жительница Старого Оскола пришла в стоматологию для того, чтобы ей сделали профессиональную гигиену полости рта комбинированным методом. Процедура предполагала сочетание двух методов — это ультразвук + Air Flow. Во время проведения процедуры пациентке стало плохо, поэтому её экстренно пришлось увезти в больницу. Там врачи поставили ей диагноз «Эмфизему мягких тканей лица и шеи слева», а позже женщине сделали операцию. Пациентка была на лечении больше недели.
Старооскольская прокуратура направила в Следственный отдел СК РФ по городу постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении специалиста организации. Это связано с ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.