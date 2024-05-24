Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

Белгородку прямо из стоматологии попала в больницу

Со стоматологического кресла в карету скорой помощи. Что случилось с белгородкой?

24 мая 2024, 07:40
Фото: 1MI

Белгородку прямо из стоматологии попала в больницу

Жительница Старого Оскола обратилась в стоматологическую клинику для профессиональной гигиены, но во время процедуры ей стало плохо и её пришлось экстренно госпитализировать. Об этом сообщает прокуратура Белгородской области.

Жительница Старого Оскола пришла в стоматологию для того, чтобы ей сделали профессиональную гигиену полости рта комбинированным методом. Процедура предполагала сочетание двух методов — это ультразвук + Air Flow. Во время проведения процедуры пациентке стало плохо, поэтому её экстренно пришлось увезти в больницу. Там врачи поставили ей диагноз «Эмфизему мягких тканей лица и шеи слева», а позже женщине сделали операцию. Пациентка была на лечении больше недели.

Старооскольская прокуратура направила в Следственный отдел СК РФ по городу постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении специалиста организации. Это связано с ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Современная ортопедия и цифровая стоматология: интервью с врачом-стоматологом
Узнать подробнее
Читайте также:
Как белгородцам ухаживать за зубами, чтобы не переплачивать? Отвечает стоматолог Белгородцы могут получить вычет за платное лечение зубов ребёнку
#Маргарита Водолажская#Врачи#Нарушения#Стоматология#Новости Белгорода
Подпишитесь
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
Однушки из Белгорода и Старого Оскола попали в топ-10 самого дорогого жилья в ЦФО
Сегодня, 05:30
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Решившим сдавать ЕГЭ белгородцев выделили дополнительные дни для безопасности
Сегодня, 06:38
В белгородском колхозе им. Горина прокомментировали «чистку» состава учредителей
Сегодня, 10:49
В Белгороде «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен
Сегодня, 07:10
"