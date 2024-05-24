«Привет, Андрей!»: в соседнюю область приехала съёмочная группа Малахова

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Уроженки Ливенского района Орловской области Жанна и Елена Кожуховы стали участницами шоу Малахова «Привет, Андрей!», которое идёт по каналу «Россия-1». Об этом сообщает «Орёлtimes».
Недавно, 18 мая, к женщинам в их родное село Здоровец приехала съемочная группа передачи. Выпуск, который ориентировочно выйдет на экранах 23 июня, будет посвящен песням и стихам о деревьях России.
Об участницах известно, что Жанна Кожухова — певица, член Федерации педагогов вокального искусства РФ и обладатель Премии Президента РФ. Сейчас она руководит вокальной студией в Домодедово. Елена Кожухова — композитор, баянист и исполнительница народных песен.
Белгородцы тоже становились участниками различных шоу. Например, Антон Копцев стал участником «Битвы пикников» на канале ТНТ. Шеф-повар представил зрителям два блюда, которые помогли ему победить в программе.