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В Орловскую область для съёмок приехала группа Андрея Малахова

«Привет, Андрей!»: в соседнюю область приехала съёмочная группа Малахова

24 мая 2024, 12:14
Фото: Telegram-канал «Принт-тв Ливны»

В Орловскую область для съёмок приехала группа Андрея Малахова

Уроженки Орловской области приняли участие в шоу Малахова «Привет, Андрей!». 18 мая съёмочная группа программы посетила их родное село Здоровец, сообщает «‎Орёлtimes»‎‎.

Уроженки Ливенского района Орловской области Жанна и Елена Кожуховы стали участницами шоу Малахова «Привет, Андрей!», которое идёт по каналу «Россия-1». Об этом сообщает «‎Орёлtimes»‎.

Недавно, 18 мая, к женщинам в их родное село Здоровец приехала съемочная группа передачи. Выпуск, который ориентировочно выйдет на экранах 23 июня, будет посвящен песням и стихам о деревьях России.

Об участницах известно, что Жанна Кожухова — певица, член Федерации педагогов вокального искусства РФ и обладатель Премии Президента РФ. Сейчас она руководит вокальной студией в Домодедово. Елена Кожухова — композитор, баянист и исполнительница народных песен.

Белгородцы тоже становились участниками различных шоу. Например, Антон Копцев стал участником «Битвы пикников» на канале ТНТ. Шеф-повар представил зрителям два блюда, которые помогли ему победить в программе.

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