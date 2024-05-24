Принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ ученик должен будет в укрытии

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
По словам чиновника, количество времени, которое позволяет придти выпускнику в себя и принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ после отмены ракетной опасности, нигде не прописано. Таких нормативов не существует. Это абсолютно субъективно.
При этом Милёхин отметил, что время на проведение экзамена даётся гораздо больше, нежели требуется для написания работы.
Прийти в себя нужно будет ровно в том убежище, где будет находиться выпускник. Там нужно будет принять решение о продолжении написания экзамена. Ведь время проведения ЕГЭ продолжится с момента возращения в класс.
Андрей Милёхин
Чиновник также добавил, что в случае ухудшения самочувствия выпускник сможет самостоятельно прекратить участие в экзамене, и это будет считаться уважительной причиной.