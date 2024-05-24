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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ ученик должен будет в укрытии

Принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ ученик должен будет в укрытии

24 мая 2024, 14:40
Фото: 1MI
Дополнительного времени на размышление у сдающего экзамен не будет. Об этом сообщил министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, количество времени, которое позволяет придти выпускнику в себя и принять решение о продолжении сдачи ЕГЭ после отмены ракетной опасности, нигде не прописано. Таких нормативов не существует. Это абсолютно субъективно.

При этом Милёхин отметил, что время на проведение экзамена даётся гораздо больше, нежели требуется для написания работы.

Прийти в себя нужно будет ровно в том убежище, где будет находиться выпускник. Там нужно будет принять решение о продолжении написания экзамена. Ведь время проведения ЕГЭ продолжится с момента возращения в класс.
Андрей Милёхин

Чиновник также добавил, что в случае ухудшения самочувствия выпускник сможет самостоятельно прекратить участие в экзамене, и это будет считаться уважительной причиной.

ЕГЭ по обязательным предметам белгородские выпускники будут сдавать два дня
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