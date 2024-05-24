Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:52

Updated Сегодня, 11:52

Минтранс Белгородской области рассказал о ремонте у ротонды

Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс

24 мая 2024, 11:50
Фото: Минтранс Белгородской области

Минтранс Белгородской области рассказал о ремонте у ротонды

Сергей Евтушенко рассказал, почему установка светофора на северном въезде в Белгород будет лучше, чем кольцевая развязка. По его словам, это связано с интенсивностью пропуска машин в будние дни и выходные.

Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, рассказал, почему установка светофора на северном въезде в Белгород будет лучше, чем кольцевая развязка. В начале мая этого года возле промпарка «Фабрика» началась реконструкция дороги.

Он рассказал, что был проведён анализ движения транспорта в час пик и другое время, а также проанализировали движение в будние дни и выходные. Согласно действующим нормам, кольцевые развязки эффективны при интенсивности до 2500 автомобилей в час пик. Но на этом участке интенсивность составляет от 4700 машин вечером и до 5500 утром. Перекрёсток с правильными светофорами может пропускать до 6000 автомобилей, это, в свою очередь, превышает пропускную способность кольца. Поэтому в таком случае светофор — это более удобный и предпочтительный вариант.

«Есть правила применения тех или иных технических решений. Пропускная способность кольца меньше, чем пропускная способность перекрестка со светофором при правильном регулировании светофорных режимов», — сообщил Евтушенко.
В районе неработающего гипермаркета «Леруа Мерлен» появилось изменение на дороге
Узнать подробнее
Читайте также:
ЦОДД одобрил, а ГАИ — нет: что рассказали в мэрии и УМВД о реконструкции на Ватутина? Светофор на одной из улиц Белгорода работает в новом режиме
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Светофор#Сергей евтушенко#Белгород
Подпишитесь
Сегодня 500 тысяч на взятку, завтра 200 тысяч на хоккей: что нового по делу цемзавода
Сегодня, 13:26
Гигантский кит, лягушки, грустное чудище: как выглядит парк «Берега» в Белгороде?
Сегодня, 16:04
Мнение эксперта: как возможный запрет квартир-студий отразится на рынке Белгорода
Сегодня, 10:56
Дело о взятках бывшего мэра Белгорода на 3,7 млн рублей передали в суд
Сегодня, 12:08
«Трудно привыкнуть к тишине»: белгородцы рассказали, как на время уехали от обстрелов
Сегодня, 04:45
"