Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Сергей Евтушенко, министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области, рассказал, почему установка светофора на северном въезде в Белгород будет лучше, чем кольцевая развязка. В начале мая этого года возле промпарка «Фабрика» началась реконструкция дороги.
Он рассказал, что был проведён анализ движения транспорта в час пик и другое время, а также проанализировали движение в будние дни и выходные. Согласно действующим нормам, кольцевые развязки эффективны при интенсивности до 2500 автомобилей в час пик. Но на этом участке интенсивность составляет от 4700 машин вечером и до 5500 утром. Перекрёсток с правильными светофорами может пропускать до 6000 автомобилей, это, в свою очередь, превышает пропускную способность кольца. Поэтому в таком случае светофор — это более удобный и предпочтительный вариант.
«Есть правила применения тех или иных технических решений. Пропускная способность кольца меньше, чем пропускная способность перекрестка со светофором при правильном регулировании светофорных режимов», — сообщил Евтушенко.