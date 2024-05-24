Почему светофор лучше, чем кольцо на северном въезде в Белгород? Ответ дал Минтранс

Он рассказал, что был проведён анализ движения транспорта в час пик и другое время, а также проанализировали движение в будние дни и выходные. Согласно действующим нормам, кольцевые развязки эффективны при интенсивности до 2500 автомобилей в час пик. Но на этом участке интенсивность составляет от 4700 машин вечером и до 5500 утром. Перекрёсток с правильными светофорами может пропускать до 6000 автомобилей, это, в свою очередь, превышает пропускную способность кольца. Поэтому в таком случае светофор — это более удобный и предпочтительный вариант.