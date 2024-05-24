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Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

Белгородский фотограф провела фотосессию возле городских укрытий

«Может, мы и ноем, но эти слёзы кровавые»: белгородка провела необычную фотосессию

24 мая 2024, 14:08
Фото: Светлана Беляева

Белгородский фотограф провела фотосессию возле городских укрытий

Белгородский фотограф Светлана Беляева провела фотосессию на фоне городских укрытий. Женщина отмечает, что в других регионах страны не понимают происходящее.

Фотограф из Белгорода Светлана Беляева провела фотосессию на фоне городских укрытий. Её цель — привлечь внимание людей к обстрелам, которым подвергаются белгородцы со стороны ВСУ.

«В других городах России нас не понимают, говорят: „Да что они ноют?!“ Может, мы и ноем, но эти слёзы — кровавые. Это можно понять, пожив тут пару месяцев, и, если сгорит именно ваша машина или ваш дом. Тут рад просто тому, что жив сам и твои родные», — пишет Светлана в своих социальных сетях.

Женщина призвала не слушать тех, кто говорит, что в регионе всё нормально. Она также поблагодарила тех, кто помогает Белгороду в это время.

В конце апреля ростовские художники посвятили белгородцам арт-объект. Они подчеркнули, что происходящие события в Белгородской области и других регионах — это целенаправленное убийство мирного населения.

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Фото: Светлана Беляева
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород
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