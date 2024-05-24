«Может, мы и ноем, но эти слёзы кровавые»: белгородка провела необычную фотосессию

«В других городах России нас не понимают, говорят: „Да что они ноют?!“ Может, мы и ноем, но эти слёзы — кровавые. Это можно понять, пожив тут пару месяцев, и, если сгорит именно ваша машина или ваш дом. Тут рад просто тому, что жив сам и твои родные», — пишет Светлана в своих социальных сетях.