«Может, мы и ноем, но эти слёзы кровавые»: белгородка провела необычную фотосессию

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Фотограф из Белгорода Светлана Беляева провела фотосессию на фоне городских укрытий. Её цель — привлечь внимание людей к обстрелам, которым подвергаются белгородцы со стороны ВСУ.
«В других городах России нас не понимают, говорят: „Да что они ноют?!“ Может, мы и ноем, но эти слёзы — кровавые. Это можно понять, пожив тут пару месяцев, и, если сгорит именно ваша машина или ваш дом. Тут рад просто тому, что жив сам и твои родные», — пишет Светлана в своих социальных сетях.
Женщина призвала не слушать тех, кто говорит, что в регионе всё нормально. Она также поблагодарила тех, кто помогает Белгороду в это время.
В конце апреля ростовские художники посвятили белгородцам арт-объект. Они подчеркнули, что происходящие события в Белгородской области и других регионах — это целенаправленное убийство мирного населения.