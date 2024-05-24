Фабрику по производству шебекинских макарон эвакуируют в другой регион из-за ВСУ?

В настоящее время шебекинские макароны выпускаются не только в Белгородской области, но и в Тульской и Саратовской областях. Само же производство в ближайшее время могут перенести в Балашов последнего региона, поскольку бренд начали выводить за периметр предприятия. Кроме того, руководство фабрики в Шебекино давно не выкладывало объявления о поиске сотрудников — с февраля.