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Фабрику по производству шебекинских макарон эвакуируют в другой регион из-за ВСУ?

Фабрику по производству шебекинских макарон эвакуируют в другой регион из-за ВСУ?

24 мая 2024, 15:43
Фото: Изображение Midjourney
Производство шебекинских макарон могут эвакуировать из городского округа в другой безопасный регион. Связано такое предложение с непрекращающимися обстрелами белгородского приграничья. Разместить производство могут в Саратовской области, сообщили в octagon.media.

Руководство АО «Макаронно-кондитерское производство» (АО «МаКоПр») из города Шебекино Белгородской области 15 мая сообщило о выделении из своего состава АО «Си Групп ТМ» и о передаче ей товарного знака «Шебекинские» стоимостью в 427 млн рублей. Это означает, что производство макарон могут перевезти на другое место.

В настоящее время шебекинские макароны выпускаются не только в Белгородской области, но и в Тульской и Саратовской областях. Само же производство в ближайшее время могут перенести в Балашов последнего региона, поскольку бренд начали выводить за периметр предприятия. Кроме того, руководство фабрики в Шебекино давно не выкладывало объявления о поиске сотрудников — с февраля.

Прийти к такому решению могли из-за непрекращающихся обстрелов со стороны сопредельного государства. Из-за закрытия выручка предприятия в 2023 году снизилась на треть — до 780 млн рублей.

За последние несколько лет также снизилась численность сотрудников: если в 2020 году их насчитывалось 144, то в 2023 году — 129. В Саратовской области же, наоборот, работников становится всё больше.

Однако гендиректор «Си Групп» Андрей Гуров не подтверждает появившиеся слухи.

Никаких изменений в структуре группы ни в коммерческой, ни в производственной части у нас не происходит и не планируется. В том числе мы не планируем переносить производство «МаКоПр» на иные наши фабрики. Действия, описанные на Федресурсе, носят технический характер внутри периметра группы и не связаны ни с изменением состава акционеров, ни с тем или иным выделением «МаКоПр» из состава группы. Связаны они лишь с оптимизацией определённых бизнес-процессов.
Андрей Гуров

Кроме того, 50% акций «Си Групп» принадлежит итальянской семейной корпорации Gruppo Colussi, 1% — российским акционерам во главе с Андреем Гуровым и оставшиеся 49% — «Си Групп». А в совет директоров вошли, помимо троих русских, два итальянца: Джакомо Колусси и Валерио Ди Винченцо — директора Gruppo Colussi.

Напомним, что холдинг «Си Групп» был создан ещё в 2009 году в качестве совместного предприятия, поскольку итальянцы вложили в это производство более 100 млн евро. Приобретение и расширение активов итальянское семейное производство Gruppo Colussi отдельно отмечает в своей истории.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Эвакуация#Макароны#Белгород#Шебекинские макароны#Шебекинский горокруг
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