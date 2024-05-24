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Published Сегодня, 13:46

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

ЕГЭ по обязательным предметам белгородские выпускники будут сдавать два дня

ЕГЭ по обязательным предметам белгородские выпускники будут сдавать два дня

24 мая 2024, 13:46
Фото: 1MI
Речь идёт о ЕГЭ по русскому языку и математике. Подробнее сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
ЕГЭ

По словам чиновника, в прошлом году по инициативе Белгородской области для обеспечения мер безопасности власти вышли с инициативой о сдаче обязательных экзаменов (русский и математика) в течение двух дней. Эти мероприятия являются самыми массовыми.

Обязательные экзамены будут проводиться в два дня. Но это не значит, что один ребёнок будет писать экзамен в течение двух дней. Это значит, что, например, у нас есть 100 человек в приграничном муниципалитете. Но для того, чтобы не все 100 человек выехали вместе, одна группа будет сдавать ЕГЭ в один день, а вторая будет сдавать этот же экзамен во второй день.
Андрей Милёхин

Милёхин добавил, из опыта прошлого года следует, что мера эта полезна и лишней в целях обеспечения безопасности не будет.

В текущем году выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 28 и 29 мая, а по математике — 31 мая и 1 июня.

Число выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ за пределами области, увеличилось
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Выпускники#Математика#Русский язык#Белгород#Андрей Милёхин#Меры безопасности
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