ЕГЭ по обязательным предметам белгородские выпускники будут сдавать два дня

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
По словам чиновника, в прошлом году по инициативе Белгородской области для обеспечения мер безопасности власти вышли с инициативой о сдаче обязательных экзаменов (русский и математика) в течение двух дней. Эти мероприятия являются самыми массовыми.
Обязательные экзамены будут проводиться в два дня. Но это не значит, что один ребёнок будет писать экзамен в течение двух дней. Это значит, что, например, у нас есть 100 человек в приграничном муниципалитете. Но для того, чтобы не все 100 человек выехали вместе, одна группа будет сдавать ЕГЭ в один день, а вторая будет сдавать этот же экзамен во второй день.
Андрей Милёхин
Милёхин добавил, из опыта прошлого года следует, что мера эта полезна и лишней в целях обеспечения безопасности не будет.
В текущем году выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку 28 и 29 мая, а по математике — 31 мая и 1 июня.