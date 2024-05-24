Число выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ за пределами области, увеличилось

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Как отметил чиновник, сдавать экзамены за пределами Белгородской области начали 58 выпускников. Аттестацию они проходят на территории 18 других регионов РФ по месту своего пребывания.
Мы передели всю информацию об экзаменах, которые будут сдавать наши ребята в субъекты РФ, перевели их сведения в базу. Ребята сдадут экзамены и их итоги будут переведены в базу Белгородской области.
Андрей Милёхин
Министр добавил, что это не исчерпывающая мера безопасности, но вместе с тем она позволяет пойти навстречу тем ребятам, которые находятся за пределами Белгородской области.
Напомним, ранее за пределами региона сдавать ЕГЭ планировали 50 белгородских выпускников.