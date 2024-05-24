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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Число выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ за пределами области, увеличилось

Число выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ за пределами области, увеличилось

24 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
Ранее за пределами региона сдавать ЕГЭ планировали 50 белгородских выпускников. Сейчас цифра увеличилась. Об этом сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.
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ЕГЭ

Как отметил чиновник, сдавать экзамены за пределами Белгородской области начали 58 выпускников. Аттестацию они проходят на территории 18 других регионов РФ по месту своего пребывания.

Мы передели всю информацию об экзаменах, которые будут сдавать наши ребята в субъекты РФ, перевели их сведения в базу. Ребята сдадут экзамены и их итоги будут переведены в базу Белгородской области.
Андрей Милёхин

Министр добавил, что это не исчерпывающая мера безопасности, но вместе с тем она позволяет пойти навстречу тем ребятам, которые находятся за пределами Белгородской области.

Напомним, ранее за пределами региона сдавать ЕГЭ планировали 50 белгородских выпускников.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#ЕГЭ#Выпускники#Белгород#Андрей Милёхин#Министр образования#Регионы РФ
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