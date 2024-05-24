Белгородские энергетики обеспечивают надежный тыл нашим бойцам

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
С первых дней СВО он помогает нашим войскам: обустраивает блиндажи, ремонтирует технику, а также на собственные средства приобретает то, что необходимо бойцам, — запчасти, одежду, продукты питания.*
Машинист крана Ракитянского участка службы механизации и транспорта Евгений Калинин с теми, кто с первых дней участвует в СВО. Из зоны боевых действий эвакуирует подбитую технику, затем восстанавливает, заготавливает бревна для землянок, устраняет последствия обстрелов. За постоянную и всеобъемлющую помощь награжден медалью «Волонтер России».
Медали «За содействие СВО» удостоен начальник Ракитянского РЭС Эдуард Федутенко. «На этой позиции, охраняя границу, мы стоим уже год, и бесконечно благодарны белгородским энергетикам за помощь. Любые просьбы и обращения решаются моментально», — пояснил заместитель командира тактического направления Роман с позывным «Суровый».
Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Ровеньского РЭС Николай Пилипенко на собственном автомобиле, рискуя жизнью, доставляет гуманитарную помощь. За это был отмечен почетной грамотой за подписью председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельского и именными командирскими часами.
Помогать участникам СВО — это хорошая традиция не только для Белгородэнерго, а для всего коллектива нашей многотысячной компании!
*Источник: телеграм-канала ПАО «Россети Центр» «Информбюро»