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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Белгородэнерго

Белгородские энергетики обеспечивают надежный тыл нашим бойцам

24 мая 2024, 13:25
Фото: Белгородэнерго
Белгородэнерго
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Волоконовского РЭС «Белгородэнерго» Владимир Буцаев удостоен медали «Труженик тыла» и Почетной грамоты Минобороны РФ «За оказание содействия и помощь».

С первых дней СВО он помогает нашим войскам: обустраивает блиндажи, ремонтирует технику, а также на собственные средства приобретает то, что необходимо бойцам, — запчасти, одежду, продукты питания.*

Машинист крана Ракитянского участка службы механизации и транспорта Евгений Калинин с теми, кто с первых дней участвует в СВО. Из зоны боевых действий эвакуирует подбитую технику, затем восстанавливает, заготавливает бревна для землянок, устраняет последствия обстрелов. За постоянную и всеобъемлющую помощь награжден медалью «Волонтер России».

Медали «За содействие СВО» удостоен начальник Ракитянского РЭС Эдуард Федутенко. «На этой позиции, охраняя границу, мы стоим уже год, и бесконечно благодарны белгородским энергетикам за помощь. Любые просьбы и обращения решаются моментально», — пояснил заместитель командира тактического направления Роман с позывным «Суровый».

Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Ровеньского РЭС Николай Пилипенко на собственном автомобиле, рискуя жизнью, доставляет гуманитарную помощь. За это был отмечен почетной грамотой за подписью председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга А. Н. Бельского и именными командирскими часами.

Помогать участникам СВО — это хорошая традиция не только для Белгородэнерго, а для всего коллектива нашей многотысячной компании!

*Источник: телеграм-канала ПАО «Россети Центр» «Информбюро»

БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
БелгородэнергоБелгородэнерго
Белгородэнерго
Фото: Белгородэнерго
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