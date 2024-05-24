Белгородские энергетики обеспечивают надежный тыл нашим бойцам

Машинист крана Ракитянского участка службы механизации и транспорта Евгений Калинин с теми, кто с первых дней участвует в СВО. Из зоны боевых действий эвакуирует подбитую технику, затем восстанавливает, заготавливает бревна для землянок, устраняет последствия обстрелов. За постоянную и всеобъемлющую помощь награжден медалью «Волонтер России».