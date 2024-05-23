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В Черноземье замглавы областного суда совершил суицид

В Черноземье замглавы областного суда совершил суицид

23 мая 2024, 10:45
Фото: 1MI
Появилось сообщение, что бывший заместитель председателя Брянского областного суда Михаил Андрусенко совершил самоубийство. Ранее он был уволен из суда, лишён привилегий и обвинён в мошенничестве, сообщают «‎Брянские новости».

Стало известно о смерти бывшего заместителя председателя Брянского областного суда Михаила Андрусенко, который совершил самоубийство.

Андрусенко занимал должность заместителя председателя Брянского областного суда с 2014 по 2020 год, после чего он оставил этот пост. В 2022 году его судейские полномочия были прекращены из-за ситуации, которая оказалась несовместимой со статусом судьи.

В январе 2021 года бывший судья в Брянске устроил аварию в центре города. Также Михаил Андрусенко был лишён всех привилегий, связанных с должностью. Осенью прошлого года он был обвинён в мошенничестве на два миллиона рублей, за эти деньги он пробовал «отмазать» двух людей от уголовной ответственности.

О самоубийстве судьи сообщили брянские издания, но официальные органы никакой информации по этому поводу не давали.

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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Происшествия#Судья#Новости Белгорода#Брянская область#Самоубийство
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