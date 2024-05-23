В Черноземье замглавы областного суда совершил суицид

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Стало известно о смерти бывшего заместителя председателя Брянского областного суда Михаила Андрусенко, который совершил самоубийство.
Андрусенко занимал должность заместителя председателя Брянского областного суда с 2014 по 2020 год, после чего он оставил этот пост. В 2022 году его судейские полномочия были прекращены из-за ситуации, которая оказалась несовместимой со статусом судьи.
В январе 2021 года бывший судья в Брянске устроил аварию в центре города. Также Михаил Андрусенко был лишён всех привилегий, связанных с должностью. Осенью прошлого года он был обвинён в мошенничестве на два миллиона рублей, за эти деньги он пробовал «отмазать» двух людей от уголовной ответственности.
О самоубийстве судьи сообщили брянские издания, но официальные органы никакой информации по этому поводу не давали.