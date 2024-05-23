В Черноземье замглавы областного суда совершил суицид

В январе 2021 года бывший судья в Брянске устроил аварию в центре города. Также Михаил Андрусенко был лишён всех привилегий, связанных с должностью. Осенью прошлого года он был обвинён в мошенничестве на два миллиона рублей, за эти деньги он пробовал «отмазать» двух людей от уголовной ответственности.