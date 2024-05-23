В Белгородской области зайчонка спасли от газонокосилки

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
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Updated Сегодня, 07:14
На территории завода в Старом Осколе был спасён зайчонок-русак от газонокосилки.
После этого он был передан в волонтёрскую организацию в Воронеже. Подростку-животному удалось обойтись без повреждений. Волонтёры отметили, что он проявляет боевой и агрессивный характер, рычит и бьётся лапами. В скором времени животное будет отправлено в центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» для подготовки к освобождению в свою естественную среду.
В апреле спасённый от пожара зайчонок был обнаружен спасателями из белгородского МЧС во время тушения сухой травы. Случилось это в Ровеньках. Животному оказали помощь, переместили в безопасное место и освободили на участке, который удалось спасти от огня.
Четыре года назад, в 2020 году, пожарные из Белгорода спасли зайчонка, который получил сильные ожоги в горящей траве.