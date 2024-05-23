В Белгородской области зайчонка спасли от газонокосилки

После этого он был передан в волонтёрскую организацию в Воронеже. Подростку-животному удалось обойтись без повреждений. Волонтёры отметили, что он проявляет боевой и агрессивный характер, рычит и бьётся лапами. В скором времени животное будет отправлено в центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» для подготовки к освобождению в свою естественную среду.