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В Белгородской области зайчонка спасли от газонокосилки

В Белгородской области зайчонка спасли от газонокосилки

23 мая 2024, 07:09
Фото: «Сердце Леса»
На территории завода в Старом Осколе спасен зайчонок-русак от газонокосилки. Он был передан в волонтёрскую организацию в Воронеже, сообщают «‎Вести Воронеж».

На территории завода в Старом Осколе был спасён зайчонок-русак от газонокосилки.

После этого он был передан в волонтёрскую организацию в Воронеже. Подростку-животному удалось обойтись без повреждений. Волонтёры отметили, что он проявляет боевой и агрессивный характер, рычит и бьётся лапами. В скором времени животное будет отправлено в центр реабилитации диких животных «Дом Зайца» для подготовки к освобождению в свою естественную среду.

В апреле спасённый от пожара зайчонок был обнаружен спасателями из белгородского МЧС во время тушения сухой травы. Случилось это в Ровеньках. Животному оказали помощь, переместили в безопасное место и освободили на участке, который удалось спасти от огня.

Четыре года назад, в 2020 году, пожарные из Белгорода спасли зайчонка, который получил сильные ожоги в горящей траве.

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#Маргарита Водолажская#Животные#Спасение#Новости Белгорода#Белгород#Заяц
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