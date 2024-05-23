В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков

В Белгородской области за год на 16,08% увеличилось число косуль европейских. В области в настоящий момент насчитывает больше 16 тыс. особей. Также стало больше лосей. Сейчас их насчитывается 102. Кроме того, выросла численность благородных оленей. В этом году в области заметили 2700 особей.