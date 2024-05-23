В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Белгородской области за год на 16,08% увеличилось число косуль европейских. В области в настоящий момент насчитывает больше 16 тыс. особей. Также стало больше лосей. Сейчас их насчитывается 102. Кроме того, выросла численность благородных оленей. В этом году в области заметили 2700 особей.
При этом, в регионе зафиксировано сокращение численности волков. По последним данным, в охотничьих угодьях насчитывает 10 особей хищника. Также существенно снизилась численность кабанов.
Помимо этого, в регионе было зафиксировано 2016 особей лисиц, 10 тыс. зайцев, 1494 куницы, 302 горностая, 1523 белки.
Учёт животных проводился инспекторами с январе по март во всех охотничьих угодьях области.