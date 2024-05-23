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В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков

В Белгородской области увеличилось число косуль и оленей, но стало меньше волков

23 мая 2024, 14:41
Фото: 1MI
Численность животных подсчитали в региональном экоохотнадзоре. Учёт вёлся экспертами с января по март по следами и визуальным встречам.

В Белгородской области за год на 16,08% увеличилось число косуль европейских. В области в настоящий момент насчитывает больше 16 тыс. особей. Также стало больше лосей. Сейчас их насчитывается 102. Кроме того, выросла численность благородных оленей. В этом году в области заметили 2700 особей.

При этом, в регионе зафиксировано сокращение численности волков. По последним данным, в охотничьих угодьях насчитывает 10 особей хищника. Также существенно снизилась численность кабанов.

Помимо этого, в регионе было зафиксировано 2016 особей лисиц, 10 тыс. зайцев, 1494 куницы, 302 горностая, 1523 белки.

Учёт животных проводился инспекторами с январе по март во всех охотничьих угодьях области.

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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Косуля#Животные#Белгород#Экоохотнадзор#Волки
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