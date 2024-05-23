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Шебекинские дубы вырастут в Карелии

Шебекинские дубы вырастут в Карелии

23 мая 2024, 15:22
Фото: Сергей Юдин
Белгородская область подарила шебекинские саженцы дубов Петрозаводску. Случилось это на ВДНХ, а уже сегодня, 23 мая, деревья посадили в Петровском сквере, сообщает Karelia.ru

Позавчера, 21 мая, белгородцы подарили двухлетние саженцы дуба, которые были выращены в Шебекинском округе, столице Карелии. Случилось это на фестивале «Будущее в цветах» на ВДНХ.

На следующий день Инна Колыхматова, мэр Петрозаводска, приняла этот подарок. Сегодня, 23 мая, эти деревья были высажены в Петровском сквере.

«Желаю дубу вырасти большим, красивым. Для нашего города дуб имеет особое историческое значение. Петр I очень любил их и высаживал», — написала Колыхмахова в своих социальных сетях.

Она также подчеркнула, что дубы сейчас — это символ единения и благодарность Петрозаводску за поддержку Белгородской области.

А в Белгороде мэрия недавно ответила будут ли вырубать тополя в городе. Сплошная вырубка тополей на территории города не запланирована, так как у тополя есть ряд преимуществ: эффективность удерживания пыли, быстрый рост, большая крона, которая является зелёным фильтром для города.

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