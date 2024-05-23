Шебекинские дубы вырастут в Карелии

А в Белгороде мэрия недавно ответила будут ли вырубать тополя в городе. Сплошная вырубка тополей на территории города не запланирована, так как у тополя есть ряд преимуществ: эффективность удерживания пыли, быстрый рост, большая крона, которая является зелёным фильтром для города.