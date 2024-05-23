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Несколько белгородских компаний с иностранными владельцами попали под ликвидацию

Несколько белгородских компаний с иностранными владельцами попали под ликвидацию

23 мая 2024, 14:39
Фото: Изображение Midjourney
Несколько компаний с основателями-гражданами Украины и Казахстана указали недостоверные сведения о юридическом лице. Теперь юрлица начали ликвидировать.

В Белгородской области сразу несколько юридических лиц, оформленных на иностранцев, начали ликвидировать из-за недостоверных данных.

Недостоверные данные подали ООО «Надёжная конструкция», оформленная на гражданина Казахстана Абая Елиусизова, ООО «Артель» украинца Константина Бондаря, ООО «Е-шопер» с основателем Дмитрием Пономаренко — гражданином Украины и ООО «Канат и коммуникации» гражданина Казахстана Ерканата Азмагамбета.

Компании казахстанцев были созданы в 2023 году. А судя по отсутствию отчётов о доходах, ничего владельцам не принесли. Обе компании украинцев были открыты в 2013 году. «Артель» за 2022 год принесла убытки на 400 тысяч рублей при выручке в 5,3 млн рублей. А «Е-шопер» опубликовало сведения только об уплате налогов в 2022 году — на 33 тысячи рублей.

Более 200 предпринимателей с Украины продолжают свою деятельность на территории Белгородской области даже после начала СВО. Из Казахстана предпринимателей меньше — 12. Подробнее о них и о других компаниях, которые зарабатывают в Белгородской области, в нашем спецпроекте — «Инопредприниматели».

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Ликвидация#Новости Белгорода#Белгород#Убытки#Белгородский бизнес#Юрлицо
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