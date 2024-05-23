Несколько белгородских компаний с иностранными владельцами попали под ликвидацию

Компании казахстанцев были созданы в 2023 году. А судя по отсутствию отчётов о доходах, ничего владельцам не принесли. Обе компании украинцев были открыты в 2013 году. «Артель» за 2022 год принесла убытки на 400 тысяч рублей при выручке в 5,3 млн рублей. А «Е-шопер» опубликовало сведения только об уплате налогов в 2022 году — на 33 тысячи рублей.