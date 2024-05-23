Гормоны не всегда виноваты. Эндокринолог рассказала про заболевания щитовидной железы

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Лилия Локинская, врач-эндокринолог областной клинической больницы святителя Иоасафа, рассказала о заболеваниях щитовидной железы, профилактике патологий и о роли гормонов в нашем организме.
Специалист говорит, что среди заболеваний щитовидной железы наиболее часто встречаются узловые образования. Они могут сопровождаться как нарушениями функции железы, так и протекать без них. Заболевания могут проявляться в постоянной слабости, быстрой утомляемости, сухости или, наоборот, повышенной потливости кожи, выпадении волос, необъяснимых изменениях веса, перепадах настроения, нарушениях работы кишечника. Локинская рекомендует, если наблюдаются подобные симптомы, обратиться к эндокринологу для диагностики и лечения.
Врач также поделилась, что есть мнение о том, что гормональные нарушения — основная причина избыточного веса. Но вес в большей степени зависит от количества потребляемых калорий в течение дня. То есть, при явном снижении функции щитовидной железы общий метаболизм замедляется лишь на 120-150 ккал в сутки — это примерно одна чашке кофе.
На вопрос про профилактику эндрокринных заболеваний, Лилия Локинская ответила, что сбалансированное и рациональное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, употребление йодированной соли (при отсутствии противопоказаний со стороны кардиолога), приём витамина D в профилактической дозировке, а также регулярное наблюдение у терапевта, семейного врача или профильного специалиста могут если не полностью предотвратить развитие той или иной патологии, то, по крайней мере, выявить ее на ранних стадиях. А это позволит своевременно провести лечебную диагностику.