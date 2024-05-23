Гормоны не всегда виноваты. Эндокринолог рассказала про заболевания щитовидной железы

На вопрос про профилактику эндрокринных заболеваний, Лилия Локинская ответила, что сбалансированное и рациональное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, употребление йодированной соли (при отсутствии противопоказаний со стороны кардиолога), приём витамина D в профилактической дозировке, а также регулярное наблюдение у терапевта, семейного врача или профильного специалиста могут если не полностью предотвратить развитие той или иной патологии, то, по крайней мере, выявить ее на ранних стадиях. А это позволит своевременно провести лечебную диагностику.