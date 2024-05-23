Гладков попросил белгородцев из приграничья прописаться по месту проживания

Вячеслав Гладков попросил тех, кто проживает в приграничных муниципалитетах, прописаться по месту жительства. Глава региона объяснил, что в случае сложной ситуации, государство может помочь тем, кто имеет постоянную прописку именно в месте пострадавшего жилого помещения. В таком случае будет проще оказать помощь собственникам.