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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:36

Гладков попросил белгородцев из приграничья прописаться по месту проживания

Гладков попросил белгородцев из приграничья прописаться по месту проживания

23 мая 2024, 06:32
Фото: 1MI
Помощь в сложных ситуациях оказывается тем, кто имеет постоянную прописку в пострадавшем жилом помещении, объяснил губернатор Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков попросил тех, кто проживает в приграничных муниципалитетах, прописаться по месту жительства. Глава региона объяснил, что в случае сложной ситуации, государство может помочь тем, кто имеет постоянную прописку именно в месте пострадавшего жилого помещения. В таком случае будет проще оказать помощь собственникам.

«Если у кого есть возможность прописаться, кто живет в своих квартирах или домах в приграничных муниципалитетах или, например, в Белгороде, а имеет второе жильё в Ивнянском районе или Старооскольском муниципалитете, то, конечно, было бы очень правильно прописаться именно в Белгороде», — уточнил Вячеслав Гладков.
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Прописка#Новости Белгорода#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Место жительства
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