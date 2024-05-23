Гладков попросил белгородцев из приграничья прописаться по месту проживания

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:36
Вячеслав Гладков попросил тех, кто проживает в приграничных муниципалитетах, прописаться по месту жительства. Глава региона объяснил, что в случае сложной ситуации, государство может помочь тем, кто имеет постоянную прописку именно в месте пострадавшего жилого помещения. В таком случае будет проще оказать помощь собственникам.
«Если у кого есть возможность прописаться, кто живет в своих квартирах или домах в приграничных муниципалитетах или, например, в Белгороде, а имеет второе жильё в Ивнянском районе или Старооскольском муниципалитете, то, конечно, было бы очень правильно прописаться именно в Белгороде», — уточнил Вячеслав Гладков.