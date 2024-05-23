Дни петуха с вином и дырок от бублика: какие странные праздники отмечают в конце мая?

В последний день месяца отмечается Международный день близнецов — не забудьте поздравить своих знакомых, кого этот праздник касается напрямую — и День дырок от бублика. Во втором случае можно закупиться бубликами и сделать из них кольца или ожерелья, а потом всё съесть. Также отмечается День миндального печенья, которое можно приготовить самим с близкими и друзьями или просто купить в магазине.