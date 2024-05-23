Дни петуха с вином и дырок от бублика: какие странные праздники отмечают в конце мая?

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
В этот день отмечается несколько праздников с говорящими названиями — День валяния в траве и День братьев. В первом случае предсказуемо можно лежать в траве и не обращать внимания на странные взгляды, которые будут бросать проходящие мимо люди, а во втором следует встретиться со своими братьями, если таковые имеются, и провести с ними приятный совместный вечер.
По всему миру также отмечается День тиары и День солнцезащитного крема, ведь близится лето, а защищать свою кожу от опасного ультрафиолета необходимо.
В эту дату многие любители выпить могут смело сказать, что делают это в честь праздника — 25 мая отмечается День вина.
При этом день включил в себя множество праздников, которые гордо могут назваться странными. Например, День полотенца, День счастливого билетика, праздник свободы причёсок и День гордости гиков. В первый праздник можно порадовать себя или близких новым полотенцем, а во второй — попробовать попытать удачу в лотерее.
В праздник свободы причёсок можно договориться с коллегами или друзьями о встрече — у каждого должна быть своеобразная причёска. Отличный повод встретиться с теми, с кем давно не виделись, и отлично провести время.
Гики — это фанаты какой-либо вселенной: фильмов, книг или комиксов. Поэтому можно организовать сходку фанатов, например, вселенной Гарри Поттера или «Властелина колец».
Самым приятным праздником для любителей вкусно поесть станет День черничного чизкейка: вкусный десерт можно либо приготовить самим, либо заказать уже готовый.
С детьми же можно отпраздновать День бумажного самолётика, сделав сразу несколько и запустив их, например, на природе с холмов. Хорошая идея для создания семейной традиции, которую ребёнок запомнит на всю жизнь.
День смелых решений предполагает опробовать то, на что боялся решиться долгое время из-за собственных сомнений или внешних факторов. Можно, например, составить список тех вещей, которые хотелось бы опробовать именно в этот день для преодоления собственных страхов и для личностного или карьерного роста.
Ещё в эту дату отмечается День шпрот: можно попробовать новые виды или сутки питаться только ими в качестве разнообразия.
В этот день можно смело поздравлять с их праздником брюнеток, а также есть грудинку или гамбургеры. Эти праздники отмечаются в один день — 28 мая.
Кроме того, в эту дату состоится Международный день действий за женское здоровье. Наверняка какие-то медицинские учреждения организуют бесплатный осмотр для женщин. Снять же стресс можно благодаря прогулки в саду или на природе, ведь будет праздноваться День лепестковой вьюги.
Любители истории могут углубиться в изучение конца средневековья, ведь в этот день отмечается одноимённый праздник. Либо узнать о компостировании отходов чуть больше.
Также в эту дату отмечается День гадания на ромашках, День скрепки и даже День петуха с вином, что бы это не значило.
В предпоследний день месяца отмечается два праздника, которые оценят любители окрошек и алкогольного коктейля под названием «Мятный джулеп». Любопытно, что в этот же день можно отметить поливание цветов и даже вспомнить историю Жанны д’Арк.
С детьми можно отметить День жёлтых носов от одуванчиков: например, сплести венки и устроить пикник в окружении растений.
В последний день месяца отмечается Международный день близнецов — не забудьте поздравить своих знакомых, кого этот праздник касается напрямую — и День дырок от бублика. Во втором случае можно закупиться бубликами и сделать из них кольца или ожерелья, а потом всё съесть. Также отмечается День миндального печенья, которое можно приготовить самим с близкими и друзьями или просто купить в магазине.
В то же время, если ранее отмечался День брюнеток, то теперь всё внимание следует уделить блондинкам.