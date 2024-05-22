Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорог

Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорог

22 мая 2024, 08:58
Фото: 1MI
В Белгородской области начался капитальный ремонт 3-километрового участка автодороги Жданов-Гостищево. Работы должны быть завершены к 1 июля.
Сюжет
Дороги

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в рамках реализации национального проекта «‎Безопасные качественные дороги» начались работы по капитальному ремонту участка автодороги Жданов-Гостищево на территории Яковлевского городского округа. Отмечается, что ходе ремонтных работ будет обновлено 3 километра дорожного покрытия.

Работы будут закончены до первого июля. Жители Яковлевского городского округа обращались к Вячеславу Гладкову с просьбой о ремонте участка дороги Жданов-Гостищево. В результате участок включили в программу национального проекта «‎Безопасные качественные дороги» на этот год. Работы по капитальному ремонту этого участка автодороги будут проведены за счёт 85 миллионов рублей федерального финансирования.

«‎Надеюсь, что жители данных населённых пунктов, а также те, кто проезжает через этот участок дороги транзитом, заметят через полтора месяца изменения», — отметил глава региона.

Сейчас также продолжается ремонт дороги Старый Оскол — Николаевка, которая является единственным маршрутом из населённых пунктов Николаевка и Песчанка до Старого Оскола. На эти работы выделено 150 миллионов рублей.

В Белгороде проведут ямочный ремонт дорог за 6,7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде проведут диагностику автодорог за 4 млн рублейПод Белгородом поставят новые остановки за 25 млн рублей
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Ремонт дороги#Дороги#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
Мужчина погиб при обстреле ВСУ в Белгородской области
Сегодня, 07:47
Женщина ранена после атаки Шебекинского округа со стороны ВСУ
Сегодня, 07:23
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?
Сегодня, 09:24
"