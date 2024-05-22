Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорог

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» начались работы по капитальному ремонту участка автодороги Жданов-Гостищево на территории Яковлевского городского округа. Отмечается, что ходе ремонтных работ будет обновлено 3 километра дорожного покрытия.
Работы будут закончены до первого июля. Жители Яковлевского городского округа обращались к Вячеславу Гладкову с просьбой о ремонте участка дороги Жданов-Гостищево. В результате участок включили в программу национального проекта «Безопасные качественные дороги» на этот год. Работы по капитальному ремонту этого участка автодороги будут проведены за счёт 85 миллионов рублей федерального финансирования.
«Надеюсь, что жители данных населённых пунктов, а также те, кто проезжает через этот участок дороги транзитом, заметят через полтора месяца изменения», — отметил глава региона.
Сейчас также продолжается ремонт дороги Старый Оскол — Николаевка, которая является единственным маршрутом из населённых пунктов Николаевка и Песчанка до Старого Оскола. На эти работы выделено 150 миллионов рублей.