Вячеслав Гладков сообщил о начале ремонта одной из белгородских дорог

Работы будут закончены до первого июля. Жители Яковлевского городского округа обращались к Вячеславу Гладкову с просьбой о ремонте участка дороги Жданов-Гостищево. В результате участок включили в программу национального проекта «‎Безопасные качественные дороги» на этот год. Работы по капитальному ремонту этого участка автодороги будут проведены за счёт 85 миллионов рублей федерального финансирования.