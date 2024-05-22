В Сети появились фотографии с места смертельной аварии под Белгородом

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Как сообщили в ведомстве, водитель LADA Priora двигался со стороны Корочи в направлении Белгорода, когда не справился с управлением и выехал на встречное движение. В этот момент авто столкнулось с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Rio.
В результате ДТП погиб пассажир первого автомобиля. Оба водители и три пассажира LADA Priora получили ранения.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности произошедшей аварии.
Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия.