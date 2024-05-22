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Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Фотография с места аварии

В Сети появились фотографии с места смертельной аварии под Белгородом

22 мая 2024, 12:54
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Фотография с места аварии

Белгородцам показали фотографии с места смертельной аварии

Стали известны подробности смертельной аварии, произошедшей сегодня, 22 мая, около 9:30 на 32 километре автодороги Белгород — Новый Оскол — Советское. В результате погиб один человек, ещё пятеро пострадали, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Авария

Как сообщили в ведомстве, водитель LADA Priora двигался со стороны Корочи в направлении Белгорода, когда не справился с управлением и выехал на встречное движение. В этот момент авто столкнулось с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП погиб пассажир первого автомобиля. Оба водители и три пассажира LADA Priora получили ранения.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции выясняют все подробности произошедшей аварии.

Ведомство опубликовало фотографии с места происшествия.

В результате аварии под Белгородом погиб мужчина
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#Александра Склярова#Белгородская область#Авария#Белгород#Подробности#Смертельная авария
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