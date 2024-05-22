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В результате аварии под Белгородом погиб мужчина

В результате аварии под Белгородом погиб мужчина

22 мая 2024, 09:12
Фото: Изображение Midjourney
В результате лобового столкновения автомобилей LADA Priora и Kia Rio, произошедшего сегодня утром, погиб пассажир LADA Priora. ДТП произошло из-за того, что водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Утром 21 мая произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и Kia Rio на трассе Белгород — Короча. По предварительной информации, водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Kia Rio.

В результате ДТП пассажир LADA Priora получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте аварии. За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Недавно в Белгороде на пересечении проспекта Славы и улицы Пушкина, произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Rapid и ВАЗ 2108. В результате пострадали два пассажира, которым была нужна медицинская помощь.

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