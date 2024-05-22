В результате аварии под Белгородом погиб мужчина

В результате лобового столкновения автомобилей LADA Priora и Kia Rio, произошедшего сегодня утром, погиб пассажир LADA Priora. ДТП произошло из-за того, что водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

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