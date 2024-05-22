В результате аварии под Белгородом погиб мужчина

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Утром 21 мая произошло лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и Kia Rio на трассе Белгород — Короча. По предварительной информации, водитель LADA Priora не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Kia Rio.
В результате ДТП пассажир LADA Priora получил травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте аварии. За медицинской помощью обратились оба водителя и три пассажира.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Недавно в Белгороде на пересечении проспекта Славы и улицы Пушкина, произошло ДТП с участием автомобилей Skoda Rapid и ВАЗ 2108. В результате пострадали два пассажира, которым была нужна медицинская помощь.