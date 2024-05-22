Украинские беспилотники атаковали посёлки в Грайворонском и Шебекинском округах

В результате атаки дронов в селе Тишанка повреждены частный жилой дом, летняя кухня, навес и автомобиль, а также школа в Архангельском поселении Шебекинского городского округа получила повреждения кровли. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Сюжет ВСУ