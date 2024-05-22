Украинские беспилотники атаковали посёлки в Грайворонском и Шебекинском округах

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
ВСУ атаковали село Тишанка в Волоконовском районе с помощью дрона. БПЛА взорвался, повредив фасад частного жилого дома, окна его летней кухни, металлический навес и автомобиль. Ещё один дрон атаковал школу, повредив крышу. Никто из местных жителей не пострадал.⠀
В Архангельском поселении Шебекинского гор округа, из-за атаки FPV-дрона посечена кровля одно из с\х предприятия. Также обошлось без пострадавших мирных жителей.
Сегодня ещё один беспилотник ВСУ стал причиной ранения мужчины в Грайворонском городском округе. На месте дрон обстрелял одну из местных заправок.