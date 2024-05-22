Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Беспилотник

Украинские беспилотники атаковали посёлки в Грайворонском и Шебекинском округах

22 мая 2024, 15:48
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник
В результате атаки дронов в селе Тишанка повреждены частный жилой дом, летняя кухня, навес и автомобиль, а также школа в Архангельском поселении Шебекинского городского округа получила повреждения кровли. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
ВСУ

ВСУ атаковали село Тишанка в Волоконовском районе с помощью дрона. БПЛА взорвался, повредив фасад частного жилого дома, окна его летней кухни, металлический навес и автомобиль. Ещё один дрон атаковал школу, повредив крышу. Никто из местных жителей не пострадал.⠀

В Архангельском поселении Шебекинского гор округа, из-за атаки FPV-дрона посечена кровля одно из с\х предприятия. Также обошлось без пострадавших мирных жителей.

Сегодня ещё один беспилотник ВСУ стал причиной ранения мужчины в Грайворонском городском округе. На месте дрон обстрелял одну из местных заправок.

Читайте также:
Белгородка пострадала из-за вечерней атаки дрона-камикадзеТерритория частного дома белгородцев пострадала из-за атаки ВСУУкраинский дрон атаковал село под Белгородом: ранена мирная жительница
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Автомобиль#Раненые#Белгород#Грайворонский горокруг#ВСУ#Дрон#Атака#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
Налоги, аренда, отток: предприниматель из Белгорода рассказала о проблемах бизнеса
Сегодня, 08:09
На заправочной станции под Белгородом из-за ВСУ произошёл взрыв. Есть раненый
Сегодня, 11:47
Пришкольные лагеря в Белгороде работать не будут. Где смогут отдохнуть дети в регионе
Сегодня, 13:09
Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли
Сегодня, 08:16
ВСУ атаковали белгородское приграничье из реактивной системы «Град»
Сегодня, 07:17
Мошенники расклеивают в Белгороде объявления о выступлении Гуфа в стриптиз-баре
Сегодня, 16:09
"