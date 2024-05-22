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В Белгородской области автомобиль загорелся на глазах у владелицы

Сгорел, почернел: в Белгородской области загорелся автомобиль

22 мая 2024, 13:50
Фото: УМВД России «Старооскольское»

В Белгородской области автомобиль загорелся на глазах у владелицы

А полицию Старого Оскола сообщили о пожаре в автомобиле «Волга» в одном из микрорайонов города. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, при этом владелец машины не пострадал, сообщает УМВД России «Старооскольское».
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Пожар

22 мая в полицию Старого Оскола поступило сообщение от диспетчера экстренной дежурно-диспетчерской службы о пожаре в автомобиле «Волга» в одном из микрорайонов города.

Выехавшие на место специалисты установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, которое произошло на глазах у владельца машины. В результате инцидента автомобиль сгорел полностью, но водитель и пассажир не пострадали.

Сегодня под Белгородом в результате лобового столкновения автомобилей LADA Priora и Kia Rio погиб пассажир LADA Priora. Авария произошла из-за того, что водитель LADA Priora не смог удержать машину под контролем и выехал на встречную полосу.

В середине мая на пересечении проспекта Славы и улицы Пушкина в Белгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Skoda Rapid и ВАЗ 2108. В результате аварии пострадали два пассажира, которым потребовалась медицинская помощь.

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