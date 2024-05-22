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С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?

С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?

22 мая 2024, 09:24
Фото: Алёна Мальцева / Bel.ru
С трагедии в Белгороде в доме №55а на Щорса прошло уже 10 дней. Власти Белгородской области назвали имена погибших, сроки сноса дома и рассказали о выплатах, которые смогут получить пострадавшие. Подробнее в материале Бел.Ру.

Стали известны имена всех погибших при частичном обрушении дома в Белгороде

21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в трагедии погибло 17 человек, включая троих детей, а 19 получили ранения.

  1. Ермолова Наталья Сергеевна, 25.11.1982 г. р.;
  2. Проценко Владимир Сергеевич, 21.04.1980 г. р.;
  3. Проценко Марина Дмитриевна, 26.07.1983 г. р.;
  4. Проценко Кирилл Владимирович, 24.12.2011 г. р.;
  5. Ефремова Анастасия Сергеевна, 04.06.1998 г. р.;
  6. Колегаев Валерий Васильевич, 20.11.1953 г. р.;
  7. Сульженко Екатерина Витальевна, 25.01.2007 г. р.,
  8. Сульженко Юлия Александровна, 26.06.1982 г. р.;
  9. Чудных Евгений Петрович, 03.05.1974 г. р.;
  10. Михеева Екатерина Акимовна, 22.03.1952 г. р.;
  11. Ульянова Елизавета Анатольевна, 19.02.1976 г. р.;
  12. Гнедыш Екатерина Андреевна, 11.04.1988 г. р.;
  13. Гнедыш Аврора Дмитриевна, 10.03.2016 г. р.;
  14. Крикунова Елена Леонидовна, 10.04.1968 г. р.;
  15. Крикунов Андрей Владимирович, 17.11.1966 г. р.;
  16. Кирюта Виктор Васильевич, 24.01.1944 г. р.;
  17. Олейникова Светлана Алексеевна, 23.06.1976 г. р.

Для демонтажа обвалившихся подъездов нужно несколько месяцев

От попадания фрагмента ракеты «Точка-У» пострадал один сектор дома — с 2-го по 3-й подъезд. Остальные части строения не были повреждены, поэтому их начнут заселять.

Опасность есть только в 1-м и 4-м подъездах — жителей вернут домой, как только демонтажные работы завершат. Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что на снос сектора потребуется от одного до полутора месяцев.

Третий подъезд дома №55а пропал с карт

19 мая «Яндекс» убрал с карт Белгорода третий подъезд дома №55а на Щорса. Произошло это спустя неделю после трагедии.

Напомним, что сносить будут третий и второй подъезд дома.

Жители дома начали получать выплаты. На что они могут рассчитывать?

По 10 тысяч рублей получат все, кто проживал в доме и имел регистрацию. 100 тысяч рублей на одного проживающего в квартире смогут получить те, кто полностью утратил жильё.

Власти будут компенсировать жильцам аренду жилья: по 10 тысяч на собственника и по 15 тысяч для многодетных семей.

Мэрия выплатит по 150 тысяч рублей семьям погибших на похороны. А по 500 тысяч рублей получат раненые в средней и тяжелой степени тяжести.

20 мая единоразовые выплаты начали переводить всем жителям дома.

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