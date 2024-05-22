С момента обрушения части дома в Белгороде прошло 10 дней. Что известно сейчас?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
21 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в трагедии погибло 17 человек, включая троих детей, а 19 получили ранения.
От попадания фрагмента ракеты «Точка-У» пострадал один сектор дома — с 2-го по 3-й подъезд. Остальные части строения не были повреждены, поэтому их начнут заселять.
Опасность есть только в 1-м и 4-м подъездах — жителей вернут домой, как только демонтажные работы завершат. Министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина заявила, что на снос сектора потребуется от одного до полутора месяцев.
19 мая «Яндекс» убрал с карт Белгорода третий подъезд дома №55а на Щорса. Произошло это спустя неделю после трагедии.
Напомним, что сносить будут третий и второй подъезд дома.
По 10 тысяч рублей получат все, кто проживал в доме и имел регистрацию. 100 тысяч рублей на одного проживающего в квартире смогут получить те, кто полностью утратил жильё.
Власти будут компенсировать жильцам аренду жилья: по 10 тысяч на собственника и по 15 тысяч для многодетных семей.
Мэрия выплатит по 150 тысяч рублей семьям погибших на похороны. А по 500 тысяч рублей получат раненые в средней и тяжелой степени тяжести.
20 мая единоразовые выплаты начали переводить всем жителям дома.