Почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц

33% опрошенных (791 человек) не пользуются электросамокатами. Порядка 13% респондентов (312 человек) отметили, что этот вид транспорта удобный, а около 3% (71) сообщили, что у них возникли сложности при использовании. При этом у 2,7% опрошенных (66 человек) электросамокатов на улицах населённого пункта нет.