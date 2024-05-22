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Почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц

Почти половина опрошенных белгородцев попросила убрать электросамокаты с улиц

22 мая 2024, 14:17
Фото: 1MI
Электросамокаты стали популярны несколько лет назад. С того момента данный вид транспорта стал доступен практически каждому белгородцу. Журналисты Бел.Ру решили поинтересоваться мнением читателей и узнать, как люди относятся к этому виду транспорта.

Популярность электросамокатов настолько выросла, что постепенно превратилась в серьёзную проблему. Комфортно ли на нём передвигаться? Чем может быть опасен данный вид транспорта? Журналисты Бел.Ру выяснили мнение читателей.

На момент подсчёта голосов в опросе приняли участие 2380 человек. Практически половина, 48% опрошенных (1140 человек), высказались, что электросамокаты лучше убрать с городских улиц. Как отметила многодетная мама Анна из Белгорода, она против самокатов на пешеходных дорожках, так как они опасны для детей.

Младшего в прошлом году сбили катающиеся на самокате иностранцы. Это было в парке Победы около детской площадки. Было очень много людей, и они въехали прямо в толпу на самокате, а ребёнка не было видно за взрослыми людьми. Хорошо, что всё обошлось! Но и как водитель я против того, чтобы они ездили по проезжей части.
Анна

А читатель Роман считает, что весь мобильный электротранспорт нужно приравнять к мопедам, выдавать на него права и «чтобы водители ездили по правилам и по дорогам, а не по тротуарам».

33% опрошенных (791 человек) не пользуются электросамокатами. Порядка 13% респондентов (312 человек) отметили, что этот вид транспорта удобный, а около 3% (71) сообщили, что у них возникли сложности при использовании. При этом у 2,7% опрошенных (66 человек) электросамокатов на улицах населённого пункта нет.

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