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Любящая пьяную езду белгородка успела продать Land Cruiser, но лишилась 4,5 млн

Любящая пьяную езду белгородка успела продать Land Cruiser, но лишилась 4,5 млн

22 мая 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
Жительница Старого Оскола, ранее уже наказанная за вождение в нетрезвом виде, снова была поймана за рулём пьяной. Суд признал её виновной и назначил ей обязательные работы на 200 часов, лишение прав на 2,5 года и конфискацию 4,5 миллионов рублей.

В Старом Осколе жительнице города вынесли приговор за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за такое же нарушение. Тем не менее, 21 ноября 2023 года она вновь находилась за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 нетрезвой и была задержана сотрудниками полиции.

Суд признал 40-летнюю жительницу Старого Оскола виновной по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания ей назначены обязательные работы на 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.

Также на основании статьи 104.2 УК РФ суд принял решение о конфискации у осуждённой денежных средств в размере 4,5 миллионов рублей, которые она получила от продажи автомобиля после совершения преступления.

Сообщается, что приговор не вступил ещё в законную силу.

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