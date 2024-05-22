Любящая пьяную езду белгородка успела продать Land Cruiser, но лишилась 4,5 млн

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Старом Осколе жительнице города вынесли приговор за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее женщина уже подвергалась административному наказанию за такое же нарушение. Тем не менее, 21 ноября 2023 года она вновь находилась за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser 200 нетрезвой и была задержана сотрудниками полиции.
Суд признал 40-летнюю жительницу Старого Оскола виновной по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ. В качестве наказания ей назначены обязательные работы на 200 часов с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года.
Также на основании статьи 104.2 УК РФ суд принял решение о конфискации у осуждённой денежных средств в размере 4,5 миллионов рублей, которые она получила от продажи автомобиля после совершения преступления.
Сообщается, что приговор не вступил ещё в законную силу.