Любящая пьяную езду белгородка успела продать Land Cruiser, но лишилась 4,5 млн

Жительница Старого Оскола, ранее уже наказанная за вождение в нетрезвом виде, снова была поймана за рулём пьяной. Суд признал её виновной и назначил ей обязательные работы на 200 часов, лишение прав на 2,5 года и конфискацию 4,5 миллионов рублей.

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