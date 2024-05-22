Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли

Журналисты Бел.Ру направили запрос в администрацию Старооскольского округа, чтобы выяснить причины появления пыли. В муниципалитете нам ответили, что 16 и 17 апреля от жителей округа поступило четыре обращения с жалобами на выпадение осадка светло-коричневого цвета, который появился на улицах округа, в том числе в селе Песчанка.