Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Старооскольцы заметили на своих участках коричневую пыль, которая покрыла тротуар, уличную мебель, крыши домов и построек. Фото люди опубликовали в соцсетях, предположив, что причиной её появления стала работа Песчанского спиртзавода.
Обращение заметили в старооскольской администрации. Представители ответили, что направят обращение в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия мер.
Журналисты Бел.Ру направили запрос в администрацию Старооскольского округа, чтобы выяснить причины появления пыли. В муниципалитете нам ответили, что 16 и 17 апреля от жителей округа поступило четыре обращения с жалобами на выпадение осадка светло-коричневого цвета, который появился на улицах округа, в том числе в селе Песчанка.
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском округе 17 апреля отобрали пробы и провели исследование атмосферного воздуха на содержание в нём взвешенных веществ (пыли).
Согласно полученным результатам, предельно допустимая максимально разовая концентрация пыли в атмосферном воздухе составила менее 0,09 мг/м, при предельно допустимой концентрации — 0,5 мг/м, что соответствует требованиям СанПиНа.
При этом причину появления осадков специалисты не установили.