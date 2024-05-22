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Специалисты не установили причину появления коричневой пыли в Старом Осколе

Коричневая тайна: при проверке цветной пыли в Старом Осколе ничего не нашли

22 мая 2024, 08:16
Фото: 1MI

Специалисты не установили причину появления коричневой пыли в Старом Осколе

В апреле на своих участках жители Старого Оскола заметили коричневую пыль. Местная администрация направила обращение в уполномоченные органы. Журналисты Бел.Ру узнали о результатах проверки.
Сюжет
Соцсети

Старооскольцы заметили на своих участках коричневую пыль, которая покрыла тротуар, уличную мебель, крыши домов и построек. Фото люди опубликовали в соцсетях, предположив, что причиной её появления стала работа Песчанского спиртзавода.

Обращение заметили в старооскольской администрации. Представители ответили, что направят обращение в уполномоченные органы для рассмотрения и принятия мер.

Журналисты Бел.Ру направили запрос в администрацию Старооскольского округа, чтобы выяснить причины появления пыли. В муниципалитете нам ответили, что 16 и 17 апреля от жителей округа поступило четыре обращения с жалобами на выпадение осадка светло-коричневого цвета, который появился на улицах округа, в том числе в селе Песчанка.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Старооскольском округе 17 апреля отобрали пробы и провели исследование атмосферного воздуха на содержание в нём взвешенных веществ (пыли).

Согласно полученным результатам, предельно допустимая максимально разовая концентрация пыли в атмосферном воздухе составила менее 0,09 мг/м, при предельно допустимой концентрации — 0,5 мг/м, что соответствует требованиям СанПиНа.

При этом причину появления осадков специалисты не установили.

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